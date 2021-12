Attenzione a Diletta Leotta per questa sera: quello che farà non era mai successo prima. L’annuncio in sordina

Chi segue Diletta Leotta lo sa, lei non si ferma mai e tra un impegno ed un altro incastra sempre qualcosa di nuovo. La sexy giornalista, infatti, tra le partite di serie A e l’impegno con Dazn, la conduzione in radio e le sponsorizzazioni, ha trovato anche il tempo per debuttare coma attrice. Lo ha fatto al fianco di uno dei comici più apprezzato degli ultimi anni, Alessandro Siani che l’ha voluta accanto a lui per il suo ultimo film “Benvenuti in casa Esposito”.

E proprio insieme a Siani, Diletta Leotta questa sera farà una cosa stranissima. L’annuncio è arrivato solo ieri ma forse non tutti l’hanno capito. Un regalo di Natale con i fiocchi.

Diletta Leotta, ecco la novità inaspettata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Diletta Leotta arriva in casa Mediaset. Quello che ci riserverà stasera non era ancora mai accaduto. La sexy giornalista sarà a “Striscia la notizia”, pare come conduttrice.

La bella siciliana arriverà, infatti, dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci per far visita ai suoi due compaesani, Sergio Friscia e Roberto Lipari, conduttori per altre due sere prima di cedere il testimone a Greggio e Iacchetti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Justine Mattera e le “sorprese inaspettate”: tris di FOTO che ti fanno dimenticare tutto

A cambiare gli equilibri dello studio non ci sarà solo la Leotta ma anche un ex conduttore, Alessandro Siani. Proprio lui che ha inaugurato la nuova edizione di “Striscia la notizia” insieme a Vanessa Incontrada.

La notizia della loro presenza è stata data solo ieri con un simpatico video pubblicato sulla pagina Instagram del programma di Canale 5 nel quale Diletta parla al telefono con Siani annunciandogli di voler fare un bel regalo agli amici siciliani Roberto Lipari e Sergio Friscia. “Ho pensato di andare di persona conosci qualcuno per farmi entrare a ‘Striscia’?” chiede la Leotta e lui risponde con un “ti faccio sapere…”.

Grossa sorpresa dunque per gli amanti della storica trasmissione ma anche per tutti i fan della Leotta che aggiunge un nuovo tassello alla sua esperienza già molto ricca in tv e non solo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Gambe divine” Anna Falchi, la zip del vestito va giù: fan incontrollabili! – FOTO

Occhi puntati dunque su Canale 5 questa sera per vedere come la giornalista si “muoverà” dietro al bancone più famoso d’Italia.