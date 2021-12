Justine Mattera torna su Instagram e lascia senza parole i suoi follower. Si tratta di uno spettacolo davvero magico

“Lo sport è un gesto nobile del corpo e della mente, mi sono gasata, quando ti prende è così, non ne puoi più fare a meno”. Con queste parole Justine Mattera ha raccontato in una recente intervista al CorrieredelloSport.it la sua passione per lo sport.

E’ una trottola e non si ferma mai, tra la sua famiglia, il lavoro con scatti fotografici e appuntamenti in tv, la showgirl americana naturalizzata italiana trova sempre il tempo per ricaricarsi con tanto buono sport, dalla corsa al ciclismo al nuoto fino al triathlon, per lei “il massimo della completezza fisica che si può raggiungere”.

Justine Mattera, fiera e soddisfatta: le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera in versione da neve. La super showgirl piace un sacco anche quando non veste i panni propriamente da bomba sexy . Lei che è una vera atleta ed una sportiva inarrestabile, si è concessa qualche giorno di relax, in uno dei posti più belli della nostra Italia, Bormio.

La showgirl ha ringraziato i suoi amici sportivi, quelli che considera una vera famiglia e definisce “instancabili compagni di imprese epiche”. Lei è inarrestabile e con loro infatti, precisa, ha scalato il Gavia, lo Stelvio, il Bormio 2000 ed i Laghi di Cancano. Ma le avventure non sono ancora finite, parola proprio di Justine che anticipando solo qualcosa lascia i suoi fan con il desiderio di sapere.

“È Sempre difficile dire Ciao Bormio❤️(specialmente quando sta nevicando)ma ovviamente ci vedremo presto con delle sorprese inaspettate.😉😍”. Di cosa si tratterà? Molto probabilmente di un nuovo appuntamento sportivo e di una nuova “impresa” alla quale sta lavorando.

Avvolta nella tutta da neve, la Mattera conquista comunque l’affetto del pubblico. Chi la segue da sempre sa che per lei lo sport e l’avventura sono adrenalina pura che le dona linfa vitale. Lo si percepisce nel suo sguardo, negli occhi fieri e nel viso soddisfatto.

Una luce intensa e preziosa che arriva dritta al cuore dei suoi oltre 500 mila follower su Instagram. La prova questa che a Justine non serve sempre e solo mostrare il suo lato più audace perché le sue mille sfaccettature piacciono così come sono.