Lo scatto della figlia di Fabrizio Frizzi fa il pieno di like su Instagram. Carlotta Mantovan fa uno strappo alla regola

Fabrizio Frizzi continua a rimanere nel cuore degli italiani. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore del suo pubblico, dei colleghi e degli amici e della sua famiglia.

Difficile da superare, soprattutto per la moglie, Carlotta Mantovan che di quello che è accaduto, come ha detto tempo fa al settimanale Oggi, non riesce ancora a parlare “e anche su chi vedere sono ancora più selettiva di prima, perché tutto il tempo che ho voglio dedicarlo alla mia bambina e al mio lavoro”.

Una nuova vita la sua, fatta di un’assenza importante ma anche di una presenza che dona il senso di ogni sua giornata, la figlia Stella, “l’eredità” che Fabrizio le ha lasciato. Proprio nei confronti di Stella la Mantovan è molto protettiva ma ogni tanto si lascia andare.

Fabrizio Frizzi, ecco la piccola stella: è cresciuta

Quando papà Fabrizio Frizzi ci ha lasciato, la sua piccola Stella aveva solo cinque anni, una creatura indifesa che da quel momento in poi ha imparato a vivere la vita in modo diverso. Una vita fatta di una mancanza perenne, pesante che per una bambina di quella età è un fardello.

Mamma Carlotta Mantovan però ha cercato di essere sempre una roccia, di fare da mamma e da papà, proteggendola dagli occhi indiscreti e spesso “cattivi” del gossip. Stella è la cosa più preziosa che ha e per questo deve preservarla.

Mai la piccola è apparsa sui social se non di schiena, di profilo, con la testa bassa. Il suo volto è un gioiello che va preservato e anche nell’ultimo scatto che la moglie di Fabrizio Frizzi ha affidato a Instagram Stella non ci mostra molto di sé.

In treno, guarda fuori dal finestrino e ammira il paesaggio intorno a sé. Una piccola donna che osserva con i suoi occhi innocenti cosa le aspetta lì fuori. Uno scatto che ha commosso il web e che nasconde un ricordo bellissimo.

Foto da InstagramLa meraviglia nei suoi occhi, è questo quello che mamma Carlotta vede in Stella, la meraviglia di un padre ed un compagno che non c’è più ma che continua a vivere proprio in quello sguardo.