Allo stadio ”Dacia Arena” in scena il match valido per la diciassettesima giornata di campionato tra Udinese e Milan. Cioffi esordisce sulla panchina bianconera e affronta Pioli che attualmente è in testa alla classifica di Serie A con 38 punti in classifica.

Al 17′ passa in vantaggio la squadra di casa: Bennacer gioca una palla rasoterra a centrocampo per Bakayoko che non intercetta, Arslan si impossessa del pallone e approfitta della difesa scoperta del Milan lanciando così Beto solo contro Maignan; il portiere rossonero respinge ma il rimpallo torna sui piedi dell’attaccante che a porta vuota non sbaglia il secondo tentativo.

Domani l’Inter potrebbe superare i rossoneri e portarsi in vetta alla classifica mentre il Napoli agganciarli.

L’Udinese, invece, sale a 17 punti in classifica.

Al 92′ arriva il pareggio del Milan: cross dalla destra di Castillejo, Maldini fa la sponda, la palla rimane a centro area tra Perez e Nuytinck ma Ibrahimovic si lancia in sforbiciata, anticipa tutti e trova il pareggio.

Udinese-Milan: pagelle e tabellino

UDINESE-MILAN 1-1

RETI:17′ Beto (U), 90’+2′ Ibrahimovic (M).

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6.5, Nuytinck 6.5, Perez 5.5; Molina 6.5, Arslan 7 (dal 70′ Jajalo 6), Walace 6.5, Makengo 6, Udogie 6 (dal 62′ Zeegelaar 6); Beto 7, Deulofeu 6.5 (dal 70′ Success 5). All. Gabriele Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6, Tomori 6, Romagnoli 6, Theo Hernandez 6; Bakayoko 5 (dal 46′ Kessie 6), Bennacer 5.5 (dal 46′ Tonali 6.5); Saelemaekers 5.5 (dal 69′ Castillejo 6), Diaz 5.5 (dall’81’ Maldini sv), Krunic 5.5 (dal 46′ Messias 6.5); Ibrahimovic 7. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1.

AMMONITI: Perez (U), Deulofeu (U), Castillejo (M), Zeegelaar (U).

Nella prossima giornata di campionato l’Udinese affronterà il Cagliari al ”Sardegna Arena”, sabato 18 dicembre alle 20:45 mentre il Milan incontrerà il Napoli in casa, domenica 19 novembre alle 20:45.

