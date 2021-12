Venezia-Juventus le pagelle e il tabellino della partita

Venezia-Juventus, le pagelle e il tabellino della splendida partita andata in scena allo stadio Pier Luigi Penzo.

La Juventus, dopo lo splendido primo posto conquistato nel girone di Champions League, torna in campo in serie A per affrontare il Venezia. I bianconeri, dopo un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative, stanno recuperando terreno e hanno messo nel mirino il quarto posto in graduatoria. I veneti, invece, stanno disputando un buon campionato e hanno staccato di diversi punti la zona retrocessione. La squadra di Paolo Zanetti non deve assolutamente rilassarsi e deve continuare a fare punti.

Pronti via e il match perde subito un protagonista: Paulo Dybala si fa male ed è costretto ad uscire dal campo. Gli ospiti riorganizzano le idee e passano in vantaggio grazie ad un bel gol di Alvaro Morata. Nella seconda frazione, il Venezia trova il pari con Mattia Aramu.

Venezia-Juventus le pagelle e il tabellino

VENEZIA (4-3-3): Romero 7; Ebuehi 6, Caldara 6.5, Modolo 6, Haps 6; Crnigoj 5.5, Ampadu 6 (Tessmann 6), Busio 6.5; Aramu 7.5, Henry 6, Johnsen 6. Allenatore: Zanetti

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; De Sciglio 5.5, Bonucci 6, de Ligt 6, Pellegrini 5.5 (Alex Sandro 5.5); Cuadrado 5.5, Rabiot 5, Locatelli 6, Bernardeschi 6; Dybala s.v (Kaio Jorge 5.5), Morata 7.

RETI: Morata, Aramu

La Juventus tornerà in campo sabato prossimo per affrontare il Bologna di Mihajlovic. Il Venezia, prima dell’importantissima partita con la Sampdoria, giocherà con la Ternana in coppa Italia.