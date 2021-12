In scena la sesta giornata dei gironi di Champions League con le due milanesi che affrontano Liverpool e Real Madrid.

A San Siro, Milan e Liverpool si affrontano nella sesta giornata del gruppo B di Champions League mentre al Santiago Bernabeu scendono in campo Real Madrid e Inter per la stessa gara ma del gruppo D.

Il Milan passa in vantaggio al 29′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra battuto in mezzo di Messias, Alisson si salva in qualche modo ma sulla risposta arriva Tomori con un tiro forte che entra dritto in porta. Il pareggio degli inglesi arriva al 36′: Oxlade-Chamberlain salta facilmente al limite Kessie, tiro centrale che Maignan respinge male sui piedi di Salah, il quale da due passi non può sbagliare. Al 55′ il Liverpool Tomori perde un pallone sanguinoso al limite, ne approfitta Mané che spara col sinistro, Maignan ci mette un pugno ma Origi di testa non sbaglia.

A Madrid, l’Inter va sotto di un gol al 17′ grazie al vantaggio dei blancos: Rodrygo serve Kroos ai 20 metri e con un sinistro teso nell’angolo basso, batte Handanovic. Al 64′ i neroazzurri rimangono in dieci in seguito all’espulsione di Barella per una rissa avvenuta in campo con Militao che è stato invece ammonito. Il gol della vittoria definitiva per gli spagnoli giunge al 79′: in seguito ad un corner, Marcos Asensio si inventa un tiro perfetto dal limite, prima palo e poi gol.

Milan-Liverpool e Real Madrid-Inter: le pagelle e il tabellino

MILAN-LIVERPOOL 1-2

RETI: 29′ Tomori (M), 36′ Salah (L), 55′ Origi (L).

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Kalulu (dal 65′ Florenzi), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali (dal 59′ Bennacer), Kessiè; Messias, Brahim Diaz (dal 59′ Saelemaekers), Krunic (dall’83’ Bakayoko); Ibrahimovic. All. Stefano Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Konaté, Phillips, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Morton, Minamino; Salah (dal 64′ Keita), Origi (dall’80’ Fabinho), Mané (dal 64′ Gomez). All. Jurgen Klopp.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).

REAL MADRID-INTER 2-0

RETI: 17′ Kroos

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius. All. Ancelotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries (45′ Dimarco), Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

AMMONIZIONI: 54′ D’Ambrosio 64′ Militao

ESPULSIONI: 64′ Barella

Il Milan con questo risultato arriva ultimo nel girone, perdendo l’opportunità di proseguire in Europa anche nelle altre competizioni. L‘Inter, invece, si qualifica come seconda alle spalle del Real Madrid.