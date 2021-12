Cristina Marino in abito da sera per la Prima della Scala. Insieme al marito Luca Argentero strega il web: per l’occasione è uno spettacolo sublime

Estremamente giovane e altrettanto consapevole, Cristina Marino all’età di 30 anni vanta già idee chiarissime, ma soprattutto brillanti risultati raggiunti. Imprenditrice di successo, ha fondato un proprio metodo di allenamento, “Befancyfit“, sul quale ha già pubblicato un libro.

E non è la prima delle sue attività professionali: esordisce appena maggiorenne nel film di Federico Moccia “Amore 14“, per prendere parte a diversi altri progetti. Uno di questi fa da cornice al fatale incontro con il marito Luca Argentero, “Vacanze ai Caraibi“, dove nasce l’amore che a giugno 2021 trova coronamento con il matrimonio celebrato a Città delle Piave.

Ma l’attrice concentra gran parte del suo lavoro principalmente sui social, dove riscontra rilevante seguito in termini di followers. Simbolo di femminilità e di eleganza, ispira ancora una volta i fan su Instagram con un outfit sublime indossato per la Prima della Scala: sognare è inevitabile.

Cristina Marino, la seduzione non è mai stata più raffinata

Rappresentano una delle coppie più amate dello spettacolo, e dopo l’ultimo post pubblicato su Instagram da Cristina Marino è impossibile non comprenderne la ragione. L’attrice ed il marito Luca Argentero posano elegantissimi per un’occasione mondana davvero speciale: la Prima della Scala, in scena con l’opera “Macbeth” di Giuseppe Verdi.

Smoking per l’attore, che regala il suo fascino al web, tuttavia oscurato dall’inafferabile carisma della moglie, in un abito da sera nero che è puro sogno di eleganza.

Prezioso e magnetico, il vestito con scollo a cuore profondissimo evidenzia la silhouette dell’attrice, stringendosi lungo i fianchi. Seducente nella sua luminosità, il capo d’alta moda brilla nell’importante serata, rendendola protagonista.

La chioma raffinata in una perfetta cascata di onde chiude il look insieme al collier tempestato di brillanti, che esalta la sua travolgente femminilità.

Strepitosa e splendente, Cristina Marino rapisce il web, regalando un puro spettacolo di bellezza.