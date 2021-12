Stati Uniti: si temono fino a 100 vittime per i tornado nel Kentucky

Oltre 70 morti accertati causa dei tornado che hanno colpito il Kentucky, ma il bilancio è solo provvisorio: si temono oltre 100 vittime.

Sono più di 70 le vittime accertate nello stato federato del Kentucky, negli Stati Uniti, questo sabato 11 dicembre, durante il violento passaggio dei tornado sul territorio americano. Le informazioni riportate dai principali media internazionali sono drammatiche. I danni, ingenti: oltre alla grave perdita di vite umane, le letali colonne d’aria – si stimano almeno 19 tornado – hanno devastato intere regioni del Paese. Il bilancio dei decessi, provvisorio, è destinato a crescere col passare delle ore. Lo ha riferito alla stampa il governatore locale Andy Beshear: “Temo che siamo probabilmente più vicini a 70/100 morti, è terribile.”

Dichiarato lo stato di emergenza;

Joe Biden “tragedia inimmaginabile”

“Prima di mezzanotte, ho dichiarato lo stato di emergenza.“, ha concluso il governatore del Kentucky Andy Beshear. All’attivazione urgente di normative speciali si aggiunge anche il coprifuoco, attivo in tutta la zona rossa a partire dalle 19:00 locali di oggi. Le informazioni trovano conferma nelle parole del capo della polizia della contea di Mayfield, in Kentucky. Secondo le sue dichiarazioni, prima di devastare il Kentucky, i tornado, finora ne sono stati contati 19, hanno avvolto e danneggiato diversi stati e contee degli USA, in particolare le aree sudorientali e centromeridionali. Secondo quanto riportano i media locali, la violenta tempesta che si è abbattuta sul territorio degli Stati Uniti ha stravolto anche un magazzino Amazon. Rimasti intrapppolati nella struttura a Edwardsville, in Illinois, almeno 100 dipendenti.

Durante la conferenza stampa il governatore del Kentucky ha confermato il bilancio di 70 vittime, ma ha precisato la natura provvisoria della stima: il bollettino “potrebbe salire a 100 entro la fine della giornata.” Proseguono le attività di evacuazione e soccorso in seguito alla devastazione dei tornado in almeno 6 stati degli USA. Disposto anche l’intervento della Guardia Nazionale. Il Kentucky chiede inoltre a Joe Biden “assistenza Federale.” I devastanti aggiornamenti non lasciano dubbi: si tratta della “più grande tragedia per numero di vittime in un solo luogo” negli Stati Uniti.

“Una tragedia inimmaginabile.“, così il leader democratico Joe Biden ha commentato la situazione attuale negli Stati Uniti.

