Auto nel fiume in piena: una vittima tra le rapide delle cascate del Niagara

La vittima è una donna sulla sessantina, ritrovata morta questo mercoledì 8 dicembre. Il suo veicolo è finito nel fiume in piena.

Tragedia nel fiume Niagara, nell’America Settentrionale, dove questo mercoledì, 8 dicembre, una donna è deceduta, bloccata nella sua vettura tra le rapide delle cascate. Secondo i primi elementi citati dai principali media locali, il veicolo della vittima, sulla sessantina, sarebbe finito tra le acque del fiume in piena, al confine tra gli Stati Uniti e il Canada, a pochissimi metri dallo spettacolare salto delle famosissime cascate. Stando a quanto si apprende dalle fonti ufficiali, l’incidente si sarebbe verificato intorno a mezzogiorno.

NON PERDERTI ANCHE >>> Antitrust, nuova sanzione per Amazon: oltre 1 miliardo di euro

Un’operazione complessa e pericolosissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Only In New York (@onlyin.newyork)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> India, dopo 14 mesi si spegne la protesta: l’annuncio ufficiale

La notizia trova conferma nelle ultime dichiarazioni della polizia dello Stato di New York, la cui fonte precisa gli impressionanti sforzi durante i tentativi di salvataggio della conducente del veicolo, bloccata nell’abitacolo e quasi interamente sommersa dall’acqua. Invano. “A causa della complessa posizione in cui si ritrovava il veicolo, la nostra squadra non è stata inizialmente in grado di recuperarla.“, ha riferito a NBC News il signor Rola, capo della polizia locale. A ostacolare le attività di soccorso, anche le pessime condizioni meteorologiche: vento, neve e forti correnti d’acqua hanno di fatto rallentato sensibilmente il regolare svolgimento delle operazioni del servizio di emergenza.

La situazione era impraticabile a un livello tale da aver richiesto l’immediato intervento e supporto di altri mezzi. La polizia ha allarmato la Guardia Costiera dei Grandi Laghi per vantare di un ulteriore braccio suppletivo durante le attività di soccorso, quello di un elicottero e di alcuni droni. L’operazione, tanto complessa quanto estenuante, è stata effettuata con la calata di un soccorritore dall’elicottero. Dopo numerosi sforzi, l’uomo è riuscito a recuperare e trasportare fino a riva la salma della vittima, dichiarata morta sul posto: si tratta di una donna sulla sessantina, la cui identità non è ancora stata resa nota.

Ancora ignote le cause e le dinamiche della tragedia. In merito le autorità locali hanno annunciato l’avvio all’inchiesta per ulteriori accertamenti sul caso.