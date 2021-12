Antitrust, nuova sanzione per Amazon: oltre 1 miliardo di euro

Questa volta la cifra record della sonora sanzione supera il miliardo di euro: il gigante statunitense è accusato di “abuso di posizione dominante.”

Maxi sanzione dell’Antitrust ad Amazon. Accusato di discriminazioni e favoritismi, il gigante statunitense dell’e-commerce è stato sanzionato con una multa salatissima. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sonora sanzione di oltre 1 miliardo di euro ad Amazon per “abuso di posizione dominante”. Il colosso dell’e-commerce ha annunciato il ricorso.

Amazon nega le accuse e annuncia il ricorso: “Sanzione ingiusta e sproporzionata”

Dopo la sanzione dello scorso 23 novembre ad Amazon ed Apple, e la successiva, 26 novembre, ad Apple e Google, l’Antitrust italiana torna a sanzionare Amazon. Anche questa volta, le accuse sono chiare e accertate. Al termine di due anni e sette mesi d’indagine, l’Antitrust, garante della regolare competizione tra le imprese, ha confermato l’esistenza di evidenti politiche di monopolio e altre pratiche illecite nelle attività del colosso statunitense del commercio elettronico. Nello specifico, Amazon è accusato di discriminare alcuni venditori indipendenti che fanno uso della celebre piattaforma per mediare le relazioni con i clienti. Le accuse trovano conferma nelle dichiarazioni del presidente Roberto Rustichelli.

Amazon avrebbe favorito il proprio servizio di logistica ai soli venditori attivi sulla piattaforma, danneggiando considerevolmente tutti quegli operatori concorrenti che hanno preferito organizzare in proprio la custodia e la consegna dei prodotti. I danni maggiori sono stati riscontrati nell’etichetta Prime, un abbonamento vantaggioso per incrementare la forza del marchio e la fidelizzazione del cliente. Un disastro totale, invece, per i non abbonati, destinati al taglio di visibilità sul mercato conseguente all’azione di A9, l’algoritmo di Amazon che interviene per oscurare le offerte con critiche e feedback negativi conseguenti al taglio di agevolazioni in termini di logistica. Questa volta la multa è da record: 1 miliardo e 128 milioni di euro. Sanzione che Amazon ha definito assolutamente “ingiusta e sproporzionata.”

Il gigante statunitense nega le accuse e annuncia il ricorso ai giudici amministrativi del Tar.