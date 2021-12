Nel corso della finale di “X Factor”, si è verificata una scena che ha lasciato a bocca aperta il pubblico: “Abbiamo dimenticato la gara”

Questa sera, giovedì 9 dicembre, sta avendo luogo la finalissima di “X Factor 2021” presso il Mediolanum Forum di Assago. A contendersi la vittoria, quattro artisti che hanno dimostrato di possedere la stoffa da veri campioni: Fellow, Gianmaria, Bengala Fire e Baltimora. I giudici, fieri dei rispettivi talenti, li hanno incoraggiati con parole che tradivano l’immensa emozione della finale.

“Lasciamo che questa sera vinca il migliore“, ha sentenziato Manuel Agnelli al termine della prima manche, che ha visto gli aspiranti vincitori duettare con i rispettivi coach. E proprio nel corso della fase iniziale della gara, sul palcoscenico del talent si è verificata una scena che ha dell’incredibile. I giudici, che non avrebbero mai potuto prevedere un avvenimento simile, sono rimasti a bocca aperta: “Abbiamo dimenticato la gara“.

Accade l’impensabile ad “X Factor”. Mai vista una scena simile in finale

Ludovico Tersigni, nell’entrare presso il Forum di Assago, ha palesato tutta la propria emozione e la propria incredulità. Dopo due anni, la finalissima di “X Factor” è tornata ad animare la città lombarda, al netto di un pubblico che sembrava attendere questo momento da molto tempo. Come preannunciato dal conduttore, i quattro artisti si contenderanno la finale in tre difficilissime manches, l’ultima delle quali prevede uno scontro diretto tra il primo e il secondo classificato.

“È arrivato il momento che gli aspiranti vincitori attendevano: duettare con i nostri giudici“: questo l’annuncio del presentatore, che ha preceduto l’inizio della prima fase. I giudici, a turno, si sono esibiti al fianco dei rispettivi concorrenti, facendo ballare lo scatenato pubblico del Mediolanum Forum. In particolare, la performance di Manuel Agnelli e dei Bengala Fire sulle note di “In Between Days” ha a dir poco stupito i presenti, così come i tre giudici rimasti al tavolo.

Ad un certo punto, Mika si è addirittura alzato in piedi per ballare il singolo proposto dalla band, con un entusiasmo davvero contagioso. Il cantante, in preda all’euforia, si è abbandonato ad un momento di pura estasi provocata dalla musica. Terminata la prima manche, Ludovico Tersigni ha dato la parola ai giudici affinché commentassero le esibizioni da poco concluse.

“Sinceramente, quando Manuel è salito sul palco ho avuto solo voglia di ballare“: questa la constatazione di Mika, che si è lasciato completamente trasportare dalle emozioni provenienti dal palcoscenico. “Abbiamo dimenticato la gara” – ha proseguito il cantante, incapace di esprimere a parole quello che stava avvenendo dentro di lui – “Abbiamo tutti voglia di ballare, l’Italia intera ha voglia di ballare“. I suoi colleghi, che sembravano condividere a pieno il suo discorso, si sono subito accodati a lui.

“È vero quello che dice Mika, tornare qui è un’esperienza bellissima“, ha spiegato Hell Raton, anche lui rimasto di stucco di fronte alla scena. Tutto il pubblico del Forum, contagiato dall’adrenalina venutasi a creare, è esploso in un boato di grida e di energia.