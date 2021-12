Matrimonio a prima vista Italia: i dettagli di un amore vero. La grande coppia torna insieme

Matrimonio a prima vista Italia, clamoroso ritorno di fiamma tra due ex partecipanti al programma. Ecco cosa è successo

Matrimoni, divorzi e ritorni di fiamma. A Matrimonio a prima vista Italia tutto può succedere. Ci sono continui colpi di scena inaspettati che tengono il pubblico col fiato sospeso. Dopo la coppia che aveva deciso di separarsi trascorso il periodo delle cinque settimane di prova, è stata la volta della coppia composta da Francesca e Stefano di far parlare di sè. I due giovani avevano costruito durante il periodo trascorso all’interno del programma un rapporto solito che li aveva portati al punto di riconfermare la loro unione e sposarsi nuovamente. Dopo quattro anni di amore il loro rapporto ha iniziato però a sgretolarsi e i due sono arrivati a lasciarsi come ha annunciato Francesca attraverso i suoi canali social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Facevano sesso ad “Amici”: confessa e la trasmissione rischia di affossare

Matrimonio a prima vista Italia, tutti i retroscena

Quella di Francesca e Stefano non è stata la sola coppia a creare scalpore; ricordiamo anche i due protagonisti della 5^ edizione di Matrimonio a prima vista Italia, Andrea e Nicole che dopo aver vissuto la loro storia avevano deciso di mettere la parola fine giunti al termine del programma. I due erano finiti nella bufera a causa di Andrea che aveva fatto alcune considerazioni poco gentili riferendosi al fisico della moglie. Dopo aver divorziato i due hanno continuato ognuno per la loro strada, in particolare proprio Andrea che si è subito avvicinato ad un’altra ex concorrente del programma Sitara, reduce a sua volta da un divorzio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “The Ferragnez”. Nel primo episodio il particolare più inaspettato della coppia più famosa d’Italia

Tuttavia anche la loro storia è stata di breve durata. Qualche mese dopo invece Francesca e Andrea hanno iniziato ad entrare sempre più in contatto tramite social e non solo; la cosa aveva fatto ben sperare i fans che già vedevano ben più di un’amicizia tra i due e speravano in una possibile love story. Il tutto non è mai stato confermato tra i due che hanno preferito lasciare al pubblico il beneficio del dubbio.