“The Ferragnez”. Nel primo episodio il particolare più inaspettato della coppia più famosa d’Italia

“The Ferragnez”. La docuserie con protagonisti Chiara Ferragni, Fedez i loro bambini e tutto il loro entourage è online dallo scorso 9 dicembre. Le impressioni al riguardo

Lei imprenditrice digitale, blogger, designer membro del consiglio di amministrazione di Tod’s, testimonial di numerose campagne pubblicitarie di successo e nominata l’influencer di moda più importante al mondo.

Lui famoso rapper senza peli sulla lingua, fondatore del podcast on-line il “Muschio Selvaggio”, novello presentatore televisivo alla guida di “LOL – chi ride è fuori”. Entrambi filantropi, paladini dei diritti delle minoranze, sostenitori dei lavoratori dello spettacolo e super benefattori durante la pandemia da Covid-19. Sono Chiara Ferragni e Fedez: La coppia più famosa e potente del nostro paese.

“The Ferragnez”: storia di una famiglia normale

Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati il primo settembre 2018 a Noto (sicilia). La loro vita è costantemente sotto i riflettori e loro stessi non si tirano indietro da questo meccanismo pubblicando giornalmente testimonianza della loro privacy sui molteplici canali social che gestiscono, Instagram su tutti.

Non solo loro, tutte le persone che li circondano (sorelle, cognati, genitori e figlioletti compresi) sono diventate delle super star. Hanno deciso, quindi, di sfruttare ancora una volta questo momento di massima popolarità facendo convergere le loro esperienze in una docu-serie sulla falsariga un’altra potente famiglia dello show business statunitense, i Kardashian (protagonisti di “Keeping Up with the Kardashians”).

Su Amazon Prime Video, invece, è possibile vedere dallo scorso 9 dicembre “The Ferragnez”; cinque episodi di una durata di circa 30 minuti ciascuno in cui davanti agli occhi dei telespettatori si svela la quotidianità dei due famosi personaggi.

Ciò che salta all’occhio fin dai primissimi istanti è un particolare forse inaspettato ma che, in un certo senso, li rende più simpatici e vicini ai “comuni mortali”.

La serie, infatti, si apre con una seduta dallo psicoterapeuta in cui sviscerano i loro problemi di coppia. “La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male. É difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui” – confessa la Ferragni.

Dal canto suo, Fedez si lamenta della presenza troppo ingombrante di amici e parenti nella loro intimità: “Quando ho dei problemi miei mi chiudo in me stesso e me li risolvo da solo. Cerco di non far pesare le mie problematiche sugli altri”.

Sono problemi comuni, riscontrabili in tantissime coppie normali, i loro battibecchi si risolvono grazie all’infinito amore che li lega, saldato dalla presenza dei piccoli Leone e Vittoria. Questo aspetto inedito sicuramente sarà oggetto di discussione per tutti loro fan.

