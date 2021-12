Milly Carlucci ha organizzato un finale con il botto per “Ballando con le stelle”, nessuno se lo immagina, è incredibile

La meravigliosa Milly Carlucci è una conduttrice perfetta, elegante, sicura e composta. Lo ha dimostrato anche il 7 dicembre quando ha condotto insieme a Bruno Vespa la diretta tv della Prima della scala 2021. L’evento che apre la stagione teatrale di quest’anno. Questa è stata però solo una parentesi per la Carlucci, che invece da ieri è tornata a casa sua a “Ballando con le stelle”, per preparare un finale davvero epico.

Milly Carlucci ha in serbo sorprese incredibile per il pubblico

A breve si terrà la seconda semifinale di “Ballando con le stelle” e la Carlucci si deve concentrare per organizzare una serata speciale, in vista della finalissima che avverrà il 18 dicembre.

La conduttrice ha già in mente qualcosa, vorrebbe regalare al suo pubblico un nome importante del mondo dello spettacolo. La Carlucci ormai ha dato prova di essere una garanzia in fatto di spettacolo, sa come conquistare il pubblico e come organizzare uno show speciale e sorprendente.

All’epoca quando propose “Ballando con le stelle”, le risposero che sarebbe durato due giorni. Invece ora siamo al 15esimo anno di questo programma di ballo seguito in tutta Italia. La Carlucci ci ha sempre visto lungo e anche questa volta, per il gran finale vuole sorprendere con un personaggio importante e molto amato dello spettacolo che farà da ospite speciale.

Si tratta di niente meno che la splendida icona del cinema, Monica Bellucci. Il compito è arduo, specialmente perché la Bellucci di questi tempi non appare spesso come ospite in televisione. Quindi farla venire e farla anche ballare, indubbiamente è una sfida difficile. Ma la Carlucci ama le sfide e vuole mettersi in gioco.

Il pubblico sarebbe estasiato nel vedere la Bellucci nei panni di ballerina. L’attrice inoltre sta per tornare al cinema il 30 dicembre con il sequel di “La Befana vien di notte”. Quindi potrebbe anche cedere alle avance della Carlucci per promuovere il suo film. Staremo a vedere se la Carlucci riuscirà nel suo tento. Ce lo auguriamo tutti.