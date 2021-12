Alle rammaricate parole di Sangiovanni seguiranno alcuni pareri sorpresi dei suoi fan. Quale sarà la sorte del suo prossimo tour?

Il giovanissimo ed amatissimo cantautore di origini vicentine, dopo aver trionfato in seconda posizione nella scuola di “Amici – Di Maria De Filippi“, ora ha accuratamente preparato un annuncio da rivolgere ai suoi ascoltatori. Se il prossimo tour nella penisola di Sangiovanni si sarebbe dovuto tenere tra meno di un mese, nel corso della giornata di ieri, venerdì 10 dicembre, le carte in tavola sarebbero state improvvisamente destinate a cambiare.

Il cantautore diciottenne ha difatti tenuto a rincuorare quanto possibile i fan in rete, condividendo con loro il suo rammarico a tal proposito. A causa di un disguido, anche in correlazione con l’emergenza dovuta alla pandemia, Sangiovanni ha confermato la spiacevole notizia.

“Sto piangendo” Sangiovanni l’annuncio sconvolge i fan, il tour salterà?

“Non avete idea di quanto io desideri tornare sul palco e incontrarvi tutti“. E’ stato questo l’incipit del suo comunicato su Instagram. Le date precedentemente elencate, a partire dal prossimo 8 gennaio, verrano perciò spostate alla prima settimana di maggio. Fortunatamente nulla di grave o di definitivo. Nonostante l’inatteso rinvio, il cantautore vorrà ulteriormente rassicurare il suo pubblico riguardo ai ticket prenotati dai suoi fan sino a questo momento.

“I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli“. Dunque, se è vero che “l’attesa aumenta il desiderio“, come vorranno sostenere alcuni, allora di certo, nonostante dover far i conti con una più lunga pausa dalle performance dal vivo, questa volta le tinte rosa pastello accostate al nuovo manifesto della stagione concerti sembra promettere soltanto positività.

“Quando ci rivedremo sarà ancora più bello” desidera ammettere in conclusione, con coraggio e latente speranza, l’autentica e travolgente voce di brani come “Malibu” e “Tutta La Notte”. “Sto piangendo“, risponderà un’ammiratrice.

A balzare all’occhio dei fan più fedeli sarà infine la seguente ed assai sentita manifestazione di vicinanza tra commenti. “Noi ti aspettiamo anche se dovessero passare 10 anni“.

