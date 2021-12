La scorsa notte, un camion con a bordo oltre 150 migranti, si è ribaltato su un’autostrada del Messico: il bilancio è di almeno 54 morti e 105 feriti.

Strage di migranti nel Chiapas, in Messico. Un camion, sul quale erano nascosti oltre 150 migranti provenienti dal centroamerica, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente con un altro mezzo pesante e successivamente si è ribaltato. Il bilancio è di almeno 54 morti e 105 feriti. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso e la polizia che ora sta cercando di rintracciare il conducente del camion, che si sarebbe dato alla fuga dopo il sinistro.

Messico, camion con a bordo migranti si ribalta in autostrada: almeno 54 morti e 105 feriti

È di almeno 54 morti e 105 feriti il bilancio del terrificante incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri, giovedì 9 dicembre, su un’autostrada nei pressi di Tuxtla Gutiérrez, capitale del Chiapas, stato nel sud del Messico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto nel fiume in piena: una vittima tra le rapide delle cascate del Niagara

Le vittime, tutti migranti provenienti dal Guatemala e dall’Honduras, secondo quanto riporta la redazione dell’emittente Abc News, viaggiavano nascosti su un rimorchio di un mezzo pesante insieme ad altri oltre 100 migranti che avrebbero voluto varcare il confine per giungere negli Stati Uniti. Il mezzo pesante, però, è rimasto coinvolto in uno schianto con un altro camion e si è ribaltato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> India, dopo 14 mesi si spegne la protesta: l’annuncio ufficiale

Sul luogo della tragedia sono arrivati numerosi mezzi di emergenza con a bordo i soccorritori ed i vigili del fuoco. I soccorsi si sono ritrovati difronte ad una scena straziante. Per 49 migranti non c’è stato nulla da fare, i medici hanno dichiarato il decesso sul posto, mentre altri 5 sono deceduti in ospedale. Nell’incidente sarebbero rimaste ferite 105 persone, trasportate nei nosocomi vicini.

La polizia del Chiapas ora sta indagando sull’accaduto e sarebbe alla ricerca del conducente del camion che pare si sia dato alla fuga subito dopo il sinistro.

Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 10, 2021

Il presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, ha commentato scrivendo sul proprio profilo Twitter: “Sono affranto per la tragedia provocata dal ribaltamento di un rimorchio in Chiapas che trasportava migranti centroamericani. È molto doloroso. Abbraccio le famiglie delle vittime“.