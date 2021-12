The Ferragnez è sbarcata sugli schermi: a stupire il pubblico il rapporto intricato tra Chiara e Federico, messo in luce dalla narrazione.

Seduti uno accanto all’altro, gambe incrociate, tensione sul volto palpabile. Così appaiono Chiara Ferragni e Fedez già dai primi minuti di “The Ferragnez”, la docu-serie dedicata alla loro vita. Messa in onda ieri su Amazon Prime, per ora con cinque episodi, il 18 dicembre usciranno gli ultimi tre, in un solo giorno l’uscita ha già catalizzato l’attenzione.

A stupire tutti la scelta di non mostrare un ritratto di perfezione, tra incredibili successi e rapporti idilliaci, frutto del diviso imperante nella comunicazione sui social network.

Se questo è il trend generale tra gli influencer, Chiara e Fedez vanno contro corrente, mostrando i lati più cupi, ma anche i più autentici della loro vita, portando gli spettatori a identificarsi nelle loro criticità.

Lati che portano a difficoltà nel loro rapporto di coppia, spesso sfocianti in litigi, silenzi e scontri.

The Ferragnez la serie: le dinamiche di coppia inaspettate

Episodio dopo episodio, il filo conduttore della narrazione di “The Ferragnez” è proprio la terapia di coppia di Chiara e Fedez. Sulla poltrona dello psicologo, la coppia più amata dagli italiani, si mette a nudo, svelando come non sia affatto semplice far funzionare le cose.

Sempre sotto ai riflettori, contornati di persone e con l’agenda stracolma d’impegni, spesso la tensione e l’impazienza prende il sopravvento nelle loro giornate. In particolare a scatenare la miccia, le diverse visioni di vita dell’influencer e del rapper: lei di natura super positiva, cresciuta in una famiglia super affettuosa, lui, cupo e segnato da tradimenti, proveniente da un contesto più freddo.

Proprio questa caratteristica del cantante, impatta molto sulla psiche di Chiara. Davanti alle telecamere l’imprenditrice digitale si è aperta confessando come i momenti no del marito, a seguito dei quali tende non parlare chiudendosi in se stesso, la gettino nello sconforto più totale, facendola sentire impotente. In lacrime ha rivelato di percepirsi inutile ed esclusa.

“Mi sembra stupido, cos’é successo parliamone”, le parole della Ferragni per spiegare al terapeuta cosa accade in quei momenti. Parole che fanno scattare subito il rapper sentitosi sminuito nell’entità dei suoi problemi interiori.

Ma grazie all’intervento dello psicologo, ripreso di spalle, episodio dopo episodi i due riescono a capirsi meglio, comprendendo come i difetti dell’uno e dell’altra siano determinati da traumi del passato che hanno segnato le loro vite.