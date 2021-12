Anna Tatangelo sempre più lanciata nel mondo televisivo: periodo d’oro anche dal punto di vista sentimentale. In arrivo la svolta: i dettagli.

La seconda metà dell’anno 2021 è stata notevole per Anna Tatangelo: Mediaset aveva in riserbo per lei grandi progetti. La nativa di Sora è diventata la conduttrice di ‘Scene da un matrimonio’, vecchio format che andava in onda più di 20 anni fa. Il programma non ha però pienamente convinto il pubblico: gli ascolti non sono stati alti, mentre la 34enne ha collezionato diverse critiche.

La trasmissione, in fin dei conti, è stata quasi un flop: anche la durata non ha convinto i telespettatori. Nonostante ciò, l’azienda ha tra i pensieri una seconda stagione. Anna, in ogni modo, sa come consolarsi: dopo la rottura con Gigi D’Alessio e qualche mese in cui si è scatenata (sui social e non solo), l’artista ha trovato un nuovo amore, legandosi sentimentalmente a Livio Cori. Secondo alcune indiscrezioni, la svolta sarebbe inoltre dietro l’angolo.

Anna Tatangelo si consola con Livio Cori: in arrivo la svolta?

Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna, domenica scorsa, ha nuovamente fatto parlare di sé pubblicando uno scatto in cui indossava un vestitino che non copriva il suo seno atomico. Le bombe della cantante mandano sempre in tilt il mondo dei social network. Dopo il flop di ‘Scene da un matrimonio’, la classe 1987 trova riparo tra le braccia di Livio Cori.

Il rapporto tra i due è stato ufficializzato solamente qualche mese fa, nel bel mezzo dell’estate. Anna, dal canto suo, ha sempre svelato nelle interviste televisive di volere un secondo figlio.

La Tatangelo, non molto tempo fa, ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato di aver sofferto tantissimo per non aver sposato Gigi D’Alessio. Con Livio Cori, la nativa di Sora potrebbe tentare un approccio diverso? Qualche settimana fa, l’artista pubblicò una storia su IG in cui parlò di fiori d’arancio, scatenando le fantasie dei fan: in realtà Anna si riferiva al suo programma.