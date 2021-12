“Ho vissuto un periodo devastante”, Laura Pausini racconta il suo dramma

La cantante emiliana ha rivelato di aver vissuto un periodo molto difficile dal quale solo adesso si sta riprendendo. Le sue parole in questo articolo.

Laura Pausini è una delle artiste italiane più amate nel mondo. La cantante ha scalato le vette di tutte le classifiche, sia in Europa che oltreoceano. E’, infatti, nota in America Latina dove si esibisce nei suoi concerti, sempre sold out.

Sono ormai lontani i tempi in cui, con l’ingenuità di una ragazzina, calcava il palcoscenico più prestigioso d’Italia davanti a milioni di telespettatori cantando il brano ”La Solitudine”, inconsapevole che sarebbe diventata l’artista italiana di maggior successo.

La cantante fu scoperta, dunque, da Pippo Baudo nel Sanremo 1993, e ancora oggi gli è riconoscente. In realtà, il primo a notarla fu Lucio Dalla: Laura Pausini, infatti, faceva pianobar insieme a suo padre, il cantautore bolognese che frequentava il ristorante dove l’allora giovane cantante si esibiva, ne rimase estasiato e subito le disse “Ma cosa fai nel ristorante? Vai fuori e vai a spaccare il c**o ai passeri!”.

E così fece.

Laura Pausini e quel periodo devastante per lei

Tuttavia, la stessa Laura raccontò, attraverso i suoi canali social, di aver vissuto un periodo molto difficile che l’ha messa a dura prova.

Questo accadde tra il 2018 e il 2019 quando fu la protagonista di numerosi concerti in giro per il mondo che la tennero lontano da casa.

L’anno successivo scoppiò la pandemia e questo la portò a prendersi un periodo di pausa forzata.

Il ‘‘tour de force” al quale fu costretta in quegli anni la portarono a trascorrere meno tempo con sua figlia Paola, nata nel 2013 e avuta da suo marito nonché suo chitarrista Paolo Carta.

La cantante si sfogò qualche tempo fa sul suo profilo Instagram con i suoi 3,7 milioni di followers che non poterono far altro che mostrare tutto il loro sostegno nei confronti dell’artista emiliana.