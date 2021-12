“A me sembri sempre più bella”. Loredana Lecciso, mamma orgogliosa. In fermento per la nuova avventura musicale di Jasmine – FOTO

Loredana Lecciso. La compagna di Al Bano Carrisi non perde occasione per promuovere ogni passo della carriera di cantante in erba della figlia Jasmine

Il nome di Loredana Lecciso è indissolubilmente legato a quello del compagno con cui condivide la vita da circa vent’anni, Albano Carrisi.

Negli primi anni duemila ha goduto di una certa notorietà apparendo in numerose trasmissioni televisive a livello nazionale, tra cui anche programmi storici come “Domenica in”, “Striscia la notizia” e “Buona Domenica”. Tuttavia, è stata aspramente criticata e tacciata di essere esponente di un basso livello d’intrattenimento definito come trash. Negli anni succcessivi ha diradato sempre di più la sua presenza sul piccolo schermo, spostandosi adesso verso altre piattaforme come quella dei social network in cui periodicamente mostra immagini della sua vita privata e della casa straordinaria in Puglia nelle Tenute Al Bano.

Loredana Lecciso: la figlia Jasmine Carrisi torna con un nuovo singolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JASMINE (@jasminecarrisi)

Loredana Lecciso ha ceduto il testimone di personaggio televisivo in casa Carrisi alla figlia Jasmine. La ragazza, spinta indubbiamente dalla notorietà del padre, ha seguito le sue orme e sta muovendo i primi passi verso una carriera in campo musicale, dedicandosi a moderne sonorità trap, molto diverse rispetto a quelle melodiche che, invece, hanno reso famoso il talentuoso genitore in tutto il mondo.

Insieme a lui è apparsa sul red carpet dell’ultimo Festival del cinema di Venezia e ancor prima lo ha affiancato nel ruolo di giudice della popolare trasmissione Rai “The Voice Senior”, condotta da Antonella Clerici.

Jasmine ha esordito l’anno scorso con il singolo dal titolo “Ego”. Pochi mesi ha confermato la sua volontà di procedere in campo musicale con il brano “Calamite” e in seguito con “Stikide”, pezzo realizzato in collaborazione con Kiko El Crazy e Deny K.

Mancano due giorni all’uscita della sua ultima fatica: s’intitolerà “Fragola”. Una piccola anteprima è già presente sia sul profilo Instagram della giovane interprete, sia tra le IG Stories di sua madre, Loredana Lecciso.

Orgogliosa di sua figlia, è indiscutibilmente lei la sua prima fan e sostenitrice. “A me sembri sempre più bella”, le scrive un utente sotto il suo ultimo post rilasciato sui social, segno dell’affetto che riesce a raccogliere senza difficoltà.