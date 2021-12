Rosalinda Cannavò vuota il sacco su Dayane Mello: “Adesso vi dico tutto”

Rosalinda Cannavò è stata intervistata da Gabriele Parpiglia a CasaChi. In questa occasione, ha avuto modo di chiarire quanto accaduto con Dayane Mello

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono conosciute lo scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip. La loro amicizia ha fatto sognare milioni di telespettatori, ma ha anche affrontato diversi alti e bassi fino all’ultimo minuto. Rosalinda uscì dal programma dopo che Dayane prese la decisione di mandarla in nomination, ma nonostante questo fuori dalla casa si sono ritrovate più forti di prima. Questo attimo di pace non è durato molto, perché ad oggi le due stanno vivendo un nuovo momento di crisi.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ai ferri corti: l’attrice vuota il sacco

Ieri le fans di Dayane e Rosalinda hanno notato che le due hanno smesso di seguirsi su Instagram, ma l’attrice ospite a CasaChi, ha deciso di chiarire come sono andate veramente le cose: non è vero che ha tolto il follow a Dayane, è stata lei a bloccarla.

“Io mi sono battuta per questa causa semplicemente perché lo farò a prescindere, sempre e comunque, che sia stata Dayane o un’altra persona. Lo faccio perché è un mio principio, perché ci sono passata in prima persona e lo rifarei” ha cominciato così Rosalinda, riferendosi al momento in cui ha difeso Dayane dalle molestie ricevute all’interno del programma. “Una cosa che voglio precisare è che io e Dayane non abbiamo smesso di seguirci, in realtà lei mi ha bloccato su Instagram, non mi ha bloccato su whatsapp dove io le ho scritto ma ha visionato i miei messaggi e non mi ha mai risposto“.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato a Rosalinda che Dayane si è arrabbiata quando, durante la sua esperienza nel reality brasiliano, l’attrice ha incontrato sua figlia Sofia.