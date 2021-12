Barbara D’Urso di nuovo single? Secondo Dagospia non ci sono più dubbi. Tutti i dettagli

La conduttrice Mediaset pare abbia concluso anche la sua ultima relazione sentimentale, non ci sono dubbi al momento.

Ormai la sua carriera sembra giunta ad un punto fermo. Barbara D’Urso è passata dall’essere la regina dei salotti pomeridiani con ben due trasmissioni tra le più viste nella storia della rete privata, ad essere ora la pedina mobile di una direzione tecnica che la vorrebbe piano piano disarcionare dal suo ruolo di primo piano.

Mentre si parla di un fine contratto previsto per la prossima primavera e un possibile passaggio a Tv8, meno incerta sembra invece la sua vita sentimentale che a dire di Dagospia pare essere nuovamente alla deriva dopo la fine della sua ultima relazione. Ma ne siamo sicuri?

Barbara D’Urso ancora sola, cos’è successo con la sua ultima fiamma?

La sua vita privata negli ultimi anni è stata molto altalenante visto che la bella Barbarella non ha più intrecciato relazioni sentimentali stabili con nessun uomo.

Dopo tanti amori importanti per la prima volta si trova sola con se stessa alla ricerca di una felicità personale che fatica ad arrivare. Sembrava aver trovato qualcuno qualche mese fa, un broker milanese di 47 anni, tale Francesco Zangrillo, per nulla conosciuto nello showbiz attorno a cui ruota il gossip nazionale e proprio per questo poco considerato dalla cronaca scandalistica.

La relazione “clandestina” è così proseguita per un po’ di tempo fino a quando a settembre scorso, Dagospia avrebbe sorpreso la showgirl fuori da un ristorante nel quartiere Brera a Milano proprio con Zangrillo.

Tra di loro un confronto animato, lei intenta a spiegargli qualcosa gesticolando intensamente mentre lui la osservava con le mani appoggiate al petto e la faccia contrita. Da allora non è stata più vista con l’uomo tanto che sempre Dagospia fa sapere che questi si è anche cancellato dai social (i suoi profili non sono più visibili almeno).

Che ne sarà di Barbara ora? Lei con la sua verve allegra e giocosa cerca sempre di far trasparire poco del suo stato d’animo, chissà però se prima o poi avrà la forza di confessare come realmente si sente e cosa prova.