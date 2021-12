Assalto Capitol Hill: svelato il piano per un golpe pro Trump

Nuovi indizi sul tragico assalto al Congresso degli Stati Uniti d’America dello scorso 6 gennaio: il Power Point anti-Biden di 38 pagine.

Alla vigilia dell’assalto al Congresso degli Stati Uniti d’America, lo scorso 6 gennaio, circolava un piano dettagliato per un golpe pro Trump e la ripresa del potere da parte del leader repubblicano. A riferirlo sono il New York Times e il Guardian: si parla di un progetto anti-Biden lungo 38 pagine, dove si spiegano nel dettaglio i passaggi per allentare e fermare la certificazione della vittoria del democratico Joe Biden alle elezioni.

Golpe pro Trump: il Power Ponint anti-Biden

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donald J Trump (@trumpforever45)

Il progetto anti-Biden è stato consegnato alla commissione del Congresso, incaricata dell’inchiesta sull’attacco dello scorso 6 gennaio a Capitol Hill. A consegnarlo è stato proprio l’ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows. L’ex capo di Gabinetto dell’amministrazione Trump ha confermato alla stampa di aver ricevuto alla vigilia dell’attacco al Congresso il file in questione, senza prendere provvedimenti in merito. Stando a quanto si apprende dai principali media statunitensi, la mail contiene un PowerPoint in cui si elencano nel dettaglio i passaggi per attuare un golpe pro Trump, volto a mantenere per un secondo mandato il leader repubblicano, sconfitto alle urne dal democratico Joe Biden.

L’indizio fa emergere che Meadows fosse ben consapevole dei tentativi di Trump e dei suoi alleati di evitare il successo di Joe Biden alle elezioni. La presentazione di 38 pagine al vaglio della commissione invita difatti l’ex presidente a proclamare per questioni di sicurezza nazionale lo stato di emergenza, al fine di fermare la certificazione della vittoria di Joe Biden da parte del Senato, fissata proprio per lo scorso 6 gennaio, sulla base di misinformazione e fake news su cospirazioni e complotti elettorali. Nello specifico, il documento elettronico, intitolato “Truffe elettorali, interferenze straniere e opzioni per il 6 gennaio”, elenca una scaletta di raccomandazioni volte a tenere in piedi l’amministrazione Trump sulla base mai dimostrate frodi elettorali a suo danno.

La mente principale del Power Point sarebbe un ex colonnello dell’esercito texano, fervido sostenitore della tesi delle elezioni rubate.

