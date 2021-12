“Un Posto al Sole” ritorno storico nella soap: i fans lo stavano aspettando

Un Posto al Sole è una grande famiglia e proprio come tutte ha i suoi alti e bassi: ci saranno diversi addii prossimamente ma anche quattro inaspettati ritorni

Pioggia di novità in Un Posto al Sole, la soap opera napoletana che va in onda ogni sera su Rai Tre. Partiamo dal fatto che Vittorio, probabilmente, lascerà dopo anni questa grande famiglia. Nella soap ha comunicato a suo padre che andrà a fare un viaggio per l’Europa, e questa potrebbe essere l’occasione giusta per farlo fuori. Anche perché l’attore che lo interpreta ha messo un post molto ambiguo sul suo profilo Instagram che ha fatto pensare al peggio. Intanto, però, ci saranno nuovi e inaspettati ritorni.

Un Posto al Sole, va via Vittorio ma in compenso un grande ritorno

