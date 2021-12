Aida Yespica in un’intervista ha svelato finalmente il dramma che sta vivendo. Sono ormai due anni che non ha la possibilità di vedere suo figlio. Ecco cosa è successo.

Aida Yespica sta attraversando un periodo molto difficile per la sua vita personale. La modella venezuelana si è raccontata in un’intervista dove ha ammesso di star vivendo un momento estremamente complesso e difficile per lei, il motivo è ancora una volta la lontananza dal figlio Aron.

Aron è il figlio di Aida e Matteo Ferrari, ex calciatore e attuale gestore di un’accademia di calcio in America. Il piccolo si trasferì dal padre all’età di 7 anni per volontà di entrambi i genitori. In quel periodo infatti la Yespica era stata vittima di una truffa che l’aveva lasciata in una situazione economica instabile e per questo motivo aveva preferito lasciare che il figlio si trasferisse dal padre per permettergli di continuare ad avere uno stile di vita adeguato.

Aida Yespica distrutta: “Non posso vedere mio figlio”

La modella e showgirl Aida Yespica soffre per il distacco dal figlio. Sono ormai due anni che, nonostante l’affidamento congiunto col padre, la donna non ha la possibilità di vedere suo figlio.

La Yespica aveva già dovuto lottare con l’ex compagno Matteo Ferrari, quando lui ingaggiò una lotta legale per ottenere l’affidamento esclusivo del bambino. Nonostante sia riuscita a vincere la causa i guai per la modella non sono finiti. Subito dopo infatti a mettersi tra lei ed il figlio è stata la pandemia di Covid19. La pandemia e le conseguenti frontiere americane chiuse hanno fatto sì che la giovane madre non potesse incontrare suo figlio. Ancora adesso, nonostante lo sviluppo dei vaccini, i confini degli USA restano invalicabili e Aida non può permettersi di volare in America a riabbracciare il figlioletto.

“Ci vuole tanta forza perchè non è facile stare lontana dal proprio figlio. Per fortuna ci sono le video chiamate; ma certo non è come avere il contatto fisico di cui ha bisogno una mamma.” Aida, palesemente affranta a causa della sua situazione, si è sfogata così durante l’intervista con ‘Nuovo’.