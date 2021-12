Biella, il dentista no vax presentatosi con un braccio finto ha preso una decisione importante

Guido Russo, dentista biellese, qualche giorno fa si era presentato per fare il vaccino anti-Covid con un braccio in silicone. Radiato dall’albo degli odontoiatri, adesso si è sottoposto alla prima dose

Il dentista biellese Guido Russo, 57 anni, rifiutava di doversi sottoporre al vaccino anti-Covid; per questo motivo aveva ben pensato di presentarsi al centro vaccinale con un braccio finto. Una protesi in silicone che gli avrebbe permesso di evitare l’inoculazione. Ovviamente l’ingegnoso stratagemma non ha funzionato e l’odontoiatra ha dovuto pagare le conseguenze della sua messinscena. Non essendo vaccinato è stato infatti radiato dall’albo degli odontoiatri.

Per rimediare al danno il 57enne ha dovuto sottoporsi tempestivamente al vaccino. “Mi sono dovuto piegare al sistema” ha dichiarato il l’uomo dopo essersi sottoposto alla prima dose.

Dentista no vax: “La mia voleva essere una provocazione”

“Io non volevo fare il vaccino. Sono contrario al vaccino Covid, ho paura”. Si è difeso così il dentista Guido Russo dopo essersi presentato con una protesi in silicone per evitare il vaccino anti-Covid. Russo ha dichiarato di essersi sempre sottoposto a tutti i vaccini passati e che la questa sua trovata non era altro che una provocazione.

Dopo essere stato radiato dall’albo degli odontoiatri il dentista biellese si è subito sottoposto alla prima dose del vaccino perchè, ha affermato, “lo Stato mi impone di farlo.” Nel suo studio dentistico aveva affisso un cartello che esibiva la scritta: esibizione del Green pass solo volontaria.

L’uomo è stato ospite di Massimo Giletti durante la trasmissione “Non è l’Arena“, dove gli è stata data la possibilità di spiegare il perchè di tale gesto. “Si vedeva da lontano che fosse finto. Volevo che in quel momento arrivassero tutti, i responsabili dell’hub e i Carabinieri. Volevo un pò di audience ma per una protesta piccola, personale, non su scala nazionale. Il problema non è il vaccino ma l’obbligo nei confronti di alcune categorie professionali, private della possibilità di scelta.”

L’uomo è finito su tutti i giornali italiani e non solo. La notizia ha infatti fatto il giro del mondo, approdando anche sul New York Times, sui canali della CNN e della BBC.