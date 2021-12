Antonino Cannavacciuolo, la confessione assurda dello chef 2 Stelle Michelin: quello che deve fare per mantenersi è assurdo

Gli appassionati di cucina non potrebbero non ammirare profondamente Antonino Cannavacciuolo, celebre per essere lo chef patron di Villa Crespi, situata presso il lago d’Orta. Il cuoco, che nel corso degli anni è stato insignito della doppia Stella Michelin, è inoltre divenuto un personaggio televisivo a tutti gli effetti.

Oltre a ricoprire il ruolo di giudice nell’ambito di “MasterChef Italia“, Cannavacciuolo è il volto di innumerevoli trasmissioni a sfondo culinario, tra cui “Antonino Chef Academy” e “Family Food Fight”. Lo chef, piuttosto restio a rilasciare interviste, si è recentemente aperto in merito ad una questione relativa al suo lavoro: quello che fa a Villa Crispi è davvero sconvolgente.

Antonino Cannavacciuolo, la confessione assurda dello chef: cosa deve fare per mantenersi

La nuova edizione di “MasterChef Italia” prenderà avvio giovedì 16 dicembre 2021 su Sky. Confermato il cast delle passate edizioni, che vedeva, nei panni di giurati, gli chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. I tre, che hanno sempre dimostrato grande sintonia nella cucina del talent show, sono tra i più rinomati chef del panorama nazionale e internazionale.

Antonino Cannavacciuolo, classe 1975, gestisce la storica dimora di Villa Crespi, situata presso il lago d’Orta. Il percorso professionale che ha condotto il cuoco al raggiungimento della doppia Stella Michelin, tuttavia, non è stato affatto un percorso privo di insidie o difficoltà. Lo stesso giudice di “MasterChef”, interrogato a proposito del suo lavoro, ha fornito una risposta che non ha lasciato spazio a dubbi.

“Lavo i piatti ancora oggi, se serve. Perché mi ricordo benissimo i tempi in cui a Villa Crespi, che oggi ha 2 Stelle Michelin e 60 dipendenti, non entrava nessuno“: questa la confessione del noto chef. Antonino, con poche e semplici parole, ha lasciato trasparire tutta la propria umiltà e la devozione al mondo della cucina.

“Arrivare non è facile, anche se spesso passa il messaggio contrario“, ha proseguito lo chef. Una passione, quella di Cannavacciulo per la cucina, che ha conosciuto periodi di duro sacrificio, che hanno fortunatamente dato i frutti sperati.

