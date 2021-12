“Domenica In”, Mara Venier sconcertata dall’annuncio dell’ospite: “È caduta ed è piena di ematomi”. Terribile

“Domenica In”, il racconto dell’ospite ha lasciato Mara Venier di stucco: “È caduta ed è piena di ematomi”. I dettagli sconvolgenti

Alvise Rigo, ultimo eliminato di “Ballando con le stelle”, è come di consueto intervenuto nel corso dell’appuntamento odierno di “Domenica In”. Il sex symbol di questa edizione, in coppia con Tove Villfor, non ha nascosto l’amarezza sopraggiunta a seguito della sconfitta al televoto.

Il concorrente, che ha disputato moltissimi spareggi, sperava con tutto il cuore di poter accedere alla finale. “Alla fine ce l’hanno fatta a buttarmi fuori“: questo il commento sarcastico del modello, che si è anche lasciato andare ad una confessione sconvolgente a proposito della sua maestra di ballo. Quello che le è accaduto ha spiazzato Mara Venier.

Mara Venier sconcertata dall’annuncio dell’ospite: “È caduta ed è piena di ematomi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Charlotte Casiraghi, fa tremare il Principato, Charlene messa all’angolo. E’ la svolta definitiva?

Alvise Rigo e Tove Villfor sono stati gli ultimi eliminati di “Ballando con le stelle”. Il modello, ospite della puntata odierna di “Domenica In”, non ha nascosto il proprio rammarico ad un’affranta Mara Venier. “Abbiamo lavorato moltissimo. Coreografie piene di salti, Tove è persino caduta ed è piena di ematomi“, ha sottolineato l’ex volto di “Ballando”, che non si aspettava di certo l’eliminazione ad un passo dalla finale.

Proprio nella serata di ieri, tra l’altro, Alvise si è reso protagonista di un siparietto che ha fatto molto discutere il pubblico. Milly Carlucci, come di consueto, ha voluto offrire ai partecipanti la possibilità di esibirsi assieme ai loro affetti, invitati a sorpresa sul palco. L’ex partecipante, messo al corrente della situazione proprio dalla mamma, ha deciso di rifiutare questa unica, emozionante opportunità.

“Mia mamma mi aveva avvisato, tra noi non esistono sorprese né segreti” – ha puntualizzato Alvise a “Domenica In” – “Mi ha palesato la sua enorme insicurezza nel presentarsi, e io ho preferito rispettare il mondo di mia madre“. Una decisione che ha letteralmente fatto sciogliere Mara Venier, ma che, parallelamente, potrebbe aver causato l’eliminazione di Rigo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Una Stragno**a”, Sara Croce immortalata di spalle. La visuale a cui non potrai resistere.. – FOTO

“Sono consapevole che questo potrebbe aver comportato dei voti a noi sfavorevoli“, ha chiosato l’ex concorrente, per nulla pentito della scelta presa. La conduttrice, ammirata dal suo ospite, ne ha elogiato il comportamento: “Un esempio di amore“.

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO