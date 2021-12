Tornado in sei stati USA: il bilancio sale a 83 vittime accertate

Continua a crescere il bollettino dei decessi legati ai 19 tornado che hanno colpito sei stati degli USA: ingenti danni e vittime.

Lo aveva già precisato il governatore del Kentucky, negli Stati Uniti. Il bollettino dei decessi legati ai tornado contava ieri più di 70 vittime accertate questo sabato. Eppure, a meno di 24 ore dalle stime ufficiali, il bilancio è continuato a crescere, confermando le aspettative iniziali dell’alto funzionario locale: “Temo che siamo probabilmente più vicini a 70/100 morti, è terribile.”, ha riferito Andy Beshear durante la conferenza stampa dell’11 dicembre. Oggi sono stati registrati 83 decessi accertati; una grande perdita umana che classifica il disastro come la “più grande tragedia” – “inimmaginabile” ha aggiunto il presidente Joe Biden – “per numero di vittime in un solo luogo” negli Stati Uniti.

NON PERDERTI ANCHE >>> Zaki libero: il primo post Facebook è tutto dedicato alla fidanzata

Tornado in sei stati USA: gli ultimi aggiornamenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Red Geocientífica de Chile (@redgeochile)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tensione al confine Ucraina-Russia: il vertice tra Biden e Putin

Le violente colonne d’aria, almeno 19 tornado registrati in sei diversi stati degli USA, hanno innescato la proclamazione dello stato di emergenza nello stato del Kentucky, seguita da altre restrizioni e normative speciali; tra queste anche l’imposizione del coprifuoco nelle aree rosse a partire dalle 19:00 locali di ieri, sabato 11 dicembre. I danni sono ingenti. Stando alle ultime dichiarazioni del capo di polizia della contea di Mayfield, in Kentucky, la violenta tempesta ha devastato gran parte del territorio degli Stati Uniti.

Tra le strutture colpite c’è anche un magazzino Amazon a Edwardsville, in Illinois: sono almeno 100 i dipendenti rimasti intrappolati all’interno della struttura. Finora sono state estratte vive dal magazzino circa 45 persone. Drammatici anche gli ultimi aggiornamenti. I dati di questa domenica, 12 dicembre, non lasciano dubbi: devastati non solo alcuni edifici, ma intere aree urbane; tra queste alcune sono state letteralmente rase al suolo, come la cittadina di Mayfield, in Kentucky.

Il bollettino riferito dai servizi di soccorso conta almeno 83 morti accertati; decine le persone ancora disperse, una cifra che resta tuttora imprecisata.

“Non sappiamo ancora con certezza quante vite umane siano andate perse, né la vastità dei danni.”, ha commentato il leader USA Joe Biden.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE