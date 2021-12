Verona-Atalanta, le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino di Verona-Atalanta, gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, che è alle battute finali

IN AGGIORNAMENTO

L’Atalanta scende in campo del Verona per cercare di agguantare una posizione in classifica che le permetterebbe di accedere alla prestigiosa Champions League.

La squadra di Tudor si schiera con una formazione votata all’attacco schierando Lasagna e Caprarie per aiutare il lavoro di Simeone. Gasperini mette in campo una formazione speculare, unica novità Djmisiti al posto di Palomini.

Le due squadre nel primo tempo si scontrano a viso aperto creando occasioni sia da un lato che da un altro. Al 22′ è il Verona che sblocca la partita con Simeone che sul primo palo sorprende Musso.

Il gol non sembra aver scalfito la voglia di portare a casa il risultato da parte dell’Atalanta che dopo il palo colpito da Pasalic trova la rete del pareggio con Miranchuk al 37′.

Il primo tempo si chiude con il pareggio fra Verona e Atalanta che però mostrano tutto il desiderio di portare a casa i tre punti fondamentali per la classifica.

Il secondo tempo riparte sulla falsa riga dei primi 45 minuti. È l’Atalanta però a farsi pericolosa al 59′ con Ilic che dopo aver calciato sul portiere Montipò sul rimpallo calcia in alto. Passano pochi minuti però e la Dea trova il gol del vantaggio con Koopmeiners.

Il Verona però non sembra rassegnarsi a tornare negli spogliatoi con zero punti e per tutto il secondo tempo continua a portarsi avanti pericolosamente.

Verona-Atalanta, le pagelle e il tabellino

Con i tre punti conquistati contro un Verona mai arrendevole l’Atalanta dimostra di essere una squadra che può aspirare anche in questo campionato alle posizioni più alte della classifica.

Raggiungendo quota 37 la Dea scavalca momentaneamente il Napoli e si porta al terzo posto

