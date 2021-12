Termina il lunch match della diciassettesima giornata di Serie A Torino-Bologna: il tabellino e le pagelle dell’incontro.

Si è appena conclusa Torino-Bologna, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. La squadra di Juric trionfa per 2-1 e conquista tre punti importanti per la classifica. La partita si è sbloccata al 24’ grazie alla rete di Sanabria. Lukic recupera un pallone a centrocampo e serve il centravanti paraguaiano che controlla, entra in area e batte Skorupski con un piazzato rasoterra. Nell’intervallo, il tecnico della squadra granata è stato costretto ad un cambio: Bremer ha dovuto lasciare il posto a Buongiorno per via di un problema fisico.

Al 69′, il Torino trova il raddoppio: Soumaoro devia involontariamente il pallone nella propria porta, su una conclusione ravvicinata di Pobega, e regala il doppio vantaggio agli avversari. Dieci minuti più tardi, il Bologna accorcia le distanze con Orsolini che trasforma un penalty concesso dal direttore di gara.

Torino-Bologna: il tabellino e le pagelle del lunch match della 17^ giornata di Serie A

I Granata con il successo odierno salgono a quota 22 punti in classifica a sole sei lunghezze dalla zona Europa e a due dal club emiliano, in attesa delle altre gare della giornata.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Zima 6, Bremer 6 (46′ Buongiorno 6), Rodriguez 6; Singo 6,5, Lukic 7, Pobega 6,5, Vojvoda 6; Praet 6,5, Pjaca 6 (83′ Brekalo s.v.); Sanabria 7,5 (88′ Zaza s.v.). A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Rincon, Linetty, Mandragora, Baselli, Warming, Aina, Ansaldi. Allenatore: Ivan Juric 6,5.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6,5; Soumaoro 4,5, Medel 6, Theate 5,5 (84′ Vignato s.v.); De Silvestri 6, Svanberg 5,5, Soriano 5 (76′ Orsolini 6,5), Hickey 5,5; Skov Olsen 5 (68′ Viola 6), Barrow 5,5 (68′ Sansone 6,5); Arnautovic 5,5 (76′ Santander 6). A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Dijks, Cangiano, van Hooijdonk. Allenatore: Sinisa Mihajlovic 5,5.

Arbitro: Federico Dionisi della sezione Aia de L’Aquila.

Reti: 24’ Sanabria (T), 69′ Skorupski (Autogol) (T), 79′ Orsolini (B).

Ammoniti: 27’ Theate (B), 56′ Sanabria (T), 72′ Soriano (B), 78′ Milinkovic-Savic (T), 82′ De Silvestri (B).

Espulsi: –

Note: 0′ e 3′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Sanabria (T).

Il club granata tornerà in campo domenica 19 dicembre alle 18, quando ospiterà allo stadio Olimpico Grande Torino il Verona. Gli emiliani, invece, nell’anticipo pomeridiano del sabato affronteranno in casa la Juventus di Massimiliano Allegri.

