“Incantevole”. Sophie Codegoni e lo spacco vertiginoso: quello che si vede toglie il fiato – FOTO

Sophie Codegoni, in occasione dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha scelto un look che ha mandato fuori di testa i suoi followers: record di likes

Sophie Codegoni è una delle concorrenti più amate all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Se all’inizio in molti non la sopportavano per il modo in cui si è presentata, poi ha dimostrato di essere una ragazza tenace, simpatica, ma soprattutto dotata di una grande educazione. Il suo percorso televisivo è cominciato lo scorso anno quando è stata scelta come tronista di Uomini e Donne, da Maria De Filippi. Ma è stata la casa di Alfonso Signorini a darle la visibilità e il successo che stava cercando.

Sophie Codegoni, look che toglie il fiato: sempre più bella

VAI SU SUCCESSIVO