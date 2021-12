Champions League, arriva la decisione della Uefa: sorteggio ottavi da ripetere

Si è concluso il via il sorteggio, nella sede Uefa Di Nyon, che ha determinato il tabellone degli ottavi di finale di Champions League.

È ufficiale, la Uefa ha deciso di ripetere il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Motivo della scelta? Un errore durante l’estrazione: Andrei Arshavin, ambasciatore della finale di Champions League, dopo aver pescato la pallina contenente il Villarreal l’ha accoppiata a quella del Manchester United, accoppiamento vietato dal regolamento il quale prevede che due squadre già affrontatesi nel girone non possano ritrovarsi difronte agli ottavi. Il sorteggio è proseguito, ma, a due ore di distanza, la Uefa ha, dunque, stabilito di ripeterlo alle 15.

Champions League, il sorteggio degli ottavi di finale del torneo – LIVE

Di seguito il precedente sorteggio degli ottavi di finale della Champions League, annullato dalla Uefa:

1) Benfica – Real Madrid

2) Villarreal – Manchester City

3) Atletico Madrid – Bayern Monaco

4) Salisburgo – Liverpool

5) INTER – Ajax

6) Sporting Lisbona – JUVENTUS

7) Chelsea – Lille

8) Paris Saint-Germain – Manchester United

Champions League: il regolamento del sorteggio degli ottavi

Secondo il regolamento del torneo, i club che hanno concluso il proprio girone in testa alla classifica (teste di serie) sfideranno le squadre qualificatesi come seconde nei rispettivi raggruppamenti (non teste di serie), con delle eccezioni. Agli ottavi non potranno affrontarsi squadre della stessa nazione e squadre provenienti dallo stesso girone. Secondo il regolamento, le teste di serie disputeranno in casa la partita di ritorno degli ottavi di finale.

Teste di serie: Ajax, Bayern Monaco, JUVENTUS, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid.

Non teste di serie: Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, INTER, Paris Saint-Germain, Salisburgo, Sporting Lisbona, Villarreal.

Champions League: le date della competizione

Come da alcuni anni, gli ottavi di finale della Coppa dalle grandi orecchie saranno spalmati su più giorni con due match a serata. Le otto gare di andata verranno disputate il 15, il 16, il 22 e il 23 febbraio, mentre quelle di ritorno l’8, il 9, il 15 e il 16 marzo.

Definito il quadro delle otto squadre che passeranno il turno, il 18 marzo nuovo appuntamento a Nyon per il sorteggio dei quarti di finale che si disputeranno il 6, il 7, il 13 ed il 14 aprile.

