Serie A, 17^ giornata: le probabili formazioni di Roma-Spezia

Questa sera si chiude la 17^ giornata di Serie A con il Monday Night Roma-Spezia: le probabili formazioni e le informazioni per il Fantacalcio.

Alle 20:45 allo stadio Olimpico scenderanno in campo Roma e Spezia per il posticipo del lunedì della diciassettesima giornata di Serie A. Il match manderà in archivio, oltre al turno di campionato, anche quello di Fantacalcio, con i fantallenatori in attesa di conoscere l’esito calcolando i voti complessivi di tutte le sfide andate in scena nel weekend.

Fantacalcio, 17^ giornata: le probabili formazioni del Monday Night Roma-Spezia

Dopo le gare del weekend, questa sera si chiuderà definitivamente il diciassettesimo turno del campionato con il Monday Night che metterà di fronte Roma e Spezia.

La squadra di Mourinho, battendo il club ligure, ha l’occasione di agganciare la Juventus, al sesto posto a quota 28 punti piazzandosi a sole due lunghezze dalla Fiorentina, che sabato ha strapazzato la Salernitana per 3-0. Situazione diametralmente opposta per gli uomini di Thiago Motta che sono, invece, a caccia di punti per cercare di allontanare la zona retrocessione. Al momento lo Spezia sosta in diciassettesima posizione con soli due punti di vantaggio su Genoa e Cagliari, penultime in classifica davanti alla Salernitana.

Di seguito vi forniamo le probabili formazioni dell’incontro in programma all’Olimpico alle 20:45.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham. Allenatore: Josè Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Mancini, Zaniolo.

Ballottaggi: Shomurodov 60% – Mayoral 40%.

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Verde, Manaj. Allenatore: Thiago Motta.

Indisponibili: Leo’ Sena.

Ballottaggi: Verde 55% – Colley E. 45%; Reca 60% – Bastoni 40%.

Chiuso il diciassettesimo turno, l’appuntamento con il campionato è fissato al prossimo weekend. La diciottesima giornata si aprirà venerdì sera con la sfida Lazio-Genoa, in programma all’Olimpico alle 20:45. In calendario anche i due big match Atalanta-Roma, sabato alle 15:00 e Milan-Napoli che chiuderà il turno domenica sera alle ore 20:45.

