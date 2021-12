Non c’è scampo per Lady Gaga e i suoi preziosissimi outfit Made in Italy: Salma Hayek con il costume Gucci è talmente hot da avere tutti gli occhi puntati su di sé.

Il film House of Gucci è al centro di un’impressionante campagna promozionale. Lady Gaga non si sta trattenendo dal “fare le cose in grande” per esaltare e trasmettere l’immenso valore legato all’autentico fashion Made in Italy.

Eppure, durante la tournée di promozione del film, in uscita nelle sale cinematografiche il 15 dicembre, un’altra attrice ha oscurato la visione di Lady Gaga e dei suoi più che preziosi look italiani. Si tratta di Salma Hayek, che nel film veste i panni della maga Giuseppina “Pina” Auriemma, sposata con il Ceo di Kering, il gruppo di lusso che possiede il brand Gucci.

Vediamo in che modo ha conquistato l’attenzione delle telecamere.

Salma Hayek, bellissima e assolutamente sexy nel suo costume Gucci: è l’outfit da bagno perfetto per le migliori saune da godersi sotto le Feste… in attesa dell’uscita di House of Gucci

Salma ha avuto tutti gli occhi puntati addosso e non sono mancati scatti sorprendenti che la ritraggono in un costume da bagno, in seguito apparso sul suo profilo ufficiale Instagram.

Con i suoi 55 anni e meravigliosamente in forma sfoggia questa chicca della collezione Gucci pre-Fall 2020, con la scritta anteriore in oro “Original Gucci“.

L’attrice dichiara che quel modello non fa parte del guardaroba per il film, ma lo consiglia a tutti.

Messicana di origini, Salma Hayek conquista il grande schermo già negli anni ’90, ma smentisce tutte le voci che dichiarano “finite” le donne di Hollywood che oltrepassano una determinata soglia d’età. Più bella e sensuale che mai, Salma ha rilasciato al British Vogue la sua testimonianza, dichiarando che ora più che mai sta vivendo il momento migliore della sua vita.