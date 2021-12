L’inimitabile Monica Bertini veste un outfit “senza freni” ed è subito “uno schianto”. Le curve pericolose sono un piacere indescrivibile.

Un sonoro plauso irrompe in questa tarda mattinata per la bellissima e resiliente giornalista di origini emiliane, Monica Bertini. Dopo aver esordito nel calciomercato con immediato successo nella realtà del piccolo schermo durante il 2013, la giornalista ha più volte sottolineato come, secondo il suo parere, “la forma più bella” sia “quella curva“.

Mentre soltanto “8 partite e altrettanti verdetti porteranno agli ottavi e alle sfide con le big” del campionato, una sorridente Monica desidererà illustrare in tal maniera quali saranno gli appuntamenti di quest’oggi, 14 dicembre. Dunque “partiamo con Venezia-Ternana alle 15“, annuncia la giornalista, e “poi proseguiamo con Udinese-Crotone alle 18“. Mentre, sul finale, alle ore 21 vi sarà l’appuntamento con Genoa-Salernitata. Il tutto interamente visibile su Italia 1.

“Senza freni” Monica Bertini è schianto su curve pericolose: il mini abito non trattiene tanta sensualità

PER VEDERE LE “CURVE PERICOLOSE” DI MONICA BERTINI, VAI SU SUCCESSIVO.