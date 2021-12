Albano Carrisi, il motivo per cui non ha sposato Loredana Lecciso. L’ombra di Romina Power

Albano Carrisi. Il celebre cantante di Cellino San Marco ha avuto due relazioni lunghe e importanti nella sua vita. Svelato il motivo per cui non è convolato a nozze con Loredana Lecciso

Albano Carrisi è uno dei pilastri del panorama musicale italiano. La sua voce possente e inconfondibile lo ha portato essere una celebrità non solo nel nostro paese ma ha varcato i confini nostrani diventando un’icona per numerosi fan in giro per l’Europa.

La sua fama ha scatenato negli anni anche profondo interesse per la sua vita privata. È noto il fortissimo legame con l’ex moglie e collega Romina Power con cui è stato sposato dal 1970 al 1999, madre di quattro dei suoi figli (Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Jolanda). Si sono riuniti artisticamente solo in tempi recenti. Longevo e duraturo è anche il rapporto con la compagna Loredana Lecciso.

Albano Carrisi rivela perché non ha mai sposato Loredana Lecciso

Albano Carrisi ha conosciuto Loredana Lecciso all’inizio degli anni duemila. Nel 2001 hanno accolto insieme la loro prima figlia, Jasmine, oggi giovane cantante in erba dello scenario trap italiano. Nel 2002 è nato il loro secondogenito, Albano jr detto Bido.

La coppia è unita quindi da circa vent’anni. Tuttavia, il loro percorso non è sempre stato senza ostacoli. Mentre il cantante era concorrente de “L’isola dei famosi” (terza edizione) sull’isola di Samanà, nella Repubblica Domenicana, la showgirl dichiarò in diretta tv di volerlo lasciare. Albano decise quindi di ritornare in patria, abbandonando la gara, e chiuse il rapporto. Sono stati protagonisti di diversi lascia e prendi nel corso degli anni.

Nonostante le difficoltà oggi appaiono più uniti che mai ma non si sono ancora sposati. È lo stesso Albano a rivelarne il motivo: “Io e Loredana siamo sposati mentalmente. Quando hai un ‘matrimonio di mente’, a cosa ti servono le carte, i timbri? Certo, potrei cambiare idea, ma poi dovrei convincere a Loredana a sposarmi. Anche lei è contraria alle nozze”.

Tuttavia, si lascia andare a una confessione sconvolgente che apre una finestra romantica sul passato, rivelando quanto ancora sia affettivamente legato all’ex moglie Romina Power: “A mia figlia auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi”.

