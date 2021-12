“Amici 21”, anticipazioni della prossima puntata: super ospite in studio

È già stata registrata la prossima puntata di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 19 dicembre 2021 su Canale Cinque

Proprio mentre su Canale Cinque si concludeva la puntata di Amici, Maria De Filippi era già chiusa in studio con gli allievi e i professori a registrare la prossima, che andrà in onda domenica 19 dicembre. Ad anticipare questa registrazione è stato Fedez, che ha pubblicato diverse storie su Instagram per annunciare la sua presenza in studio. Il cantante ha fatto la classifica degli inediti come fanno diversi artisti ogni settimana e poi ha cantato il suo nuovo inedito, Sapore, con una coreografia ballata dai ragazzi della scuola.

Amici 21, anticipazioni della prossima puntata

Oltre a Fedez, sono stati ospiti in studio anche Briga, Pio e Amedeo, Alessandra Amoroso e Deddy. I cantanti si sono tutti esibiti con qualcosa di particolare, intrattenendo così il pubblico e i presenti in studio. Intanto i ragazzi hanno ricevuto un video dalle loro famiglie, considerando che sono chiusi nella scuola ed è lì che passeranno le feste di Natale.

Ma adesso passiamo alla gara. Fedez ha giudicato la gara di canto e si sono classificati ultimi Nicol e Rea. Cristiano, invece, ha fatto due sfide volute una dalla Peparini e una da Todaro, ed è riuscito a vincerle entrambe. Cosmary è rientrata in studio per la conferma della maglia ma Alessandra Celentano ha deciso di tenergliela sospesa ancora per un po’.

Inoltre questa è stata l’ultima registrazione prima delle feste di Natale, dunque i ragazzi potranno godersi un po’ di meritato risposo.

Adesso non ci resta che attendere domenica per scoprire i dettagli sulla puntata più attesa: in seguito, ci vedremo a gennaio con i nostri amatissimi ragazzi di Amici.

