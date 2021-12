“Amici 21”, l’insegnante mortifica l’allievo: cala l’imbarazzo nella scuola

Anna Pettinelli, insegnate della scuola di Amici 21, ha deciso di convocare Albe per discutere con lui quello che è accaduto nell’ultima puntata

Anna Pettinelli si è infuriata durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. Il suo allievo Albe si è esibito come tutti gli altri cantanti durante la prova delle cover giudicata dall’attrice Sabrina Ferilli, ma la sua performance non ha convinto pienamente né la sua insegnante che Sabrina, infatti si è classificato ultimo ed è finito in sfida. Anna, che ha scommesso molto su di lui, si è arrabbiata per la scelta che ha compiuto e lo ha convocato per farci quattro chiacchiere e dirgli che il suo percorso non può continuare in questo modo.

Il motivo della rabbia di Anna, deriva dal fatto che Albe non la stia a sentire e questo le da quasi l’impressione che lui non si fidi abbastanza della sua insegnante. Lei lo ha messo in guardia più volte non solo sulla scelta della cover, ma anche sul suo inedito che avrebbe dovuto cantare in puntata e che alla fine non ha presentato perché non si sente ancora pronto.

Rudy Zerbi, sempre attento a tutto, ha notato questa cosa e Anna ha dovuto trovare delle giustificazioni per spiegare il motivo per cui Albe non ha ancora cantato il nuovo brano. La Pettinelli si è infuriata perché c’è molta gente che ha lavorato per lui a questo inedito e ha trovato la sua indecisione un comportamento da ingrato.