Matrimonio a prima vista, la grande coppia torna insieme: tutta la verità sul loro amore

Una coppia, ex protagonista di ‘Matrimonio a prima vista’, sembra essersi riavvicinata: scopriamo insieme di chi si tratta…

E’ questa l’ex coppia tornata insieme: quella composta da Francesca Musci e Andrea Ghiselli.

Tre anni fa hanno voluto partecipare al loro matrimonio al buio, per poi decidere di continuare a stare insieme e di risposarsi.

La loro storia d’amore è durata tre anni, al termine dei quali qualcosa andò storto.

Oggi, dopo diversi mesi, i due sembrano essersi riavvicinati, viste le foto insieme, pubblicate da entrambi sui rispettivi profili social.

Una cosa è certa: sul web non si parla d’altro!

Matrimonio a prima vista, Francesca Musci e Andrea Ghiselli incendiano il web: fan increduli…

Matrimonio a prima vista è un programma televisivo italiano, con lo stesso format della trasmissione danese ‘Married at First Sight’: si tratta di un matrimonio al buio tra sei coppie, che dovranno restare insieme per sei mesi. Al termine di questo periodo di conoscenza, i due dovranno decidere se rimanere insieme o divorziare.

Il programma televisivo ha riscosso sempre un grande successo: viene apprezzato molto dal pubblico italiano.

Tra i protagonisti più amati ricordiamo Francesca Musci e Andrea Ghiselli: la coppia, non coppia che sta tenendo tutti sulle spine, per via di un’improvvisa riconciliazione dopo la rottura.

Lui è stato lo sposo della contabile milanese Nicole Soria nell’edizione del 2020 e lei l’ex moglie di Stefano Protaggi nel 2017.

Contro ogni previsione, Francesca e Andrea si sono riappacificati, nonostante non ci siano state conferme esplicite da parte di nessuno dei due… si tratterà solo di amicizia o c’è dell’altro?

Non ci resta che continuare a seguirli, per non perderci tutti gli sviluppi di questa travolgente e appassionante storia d’amore, nata sotto ai riflettori…

