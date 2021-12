“Sono la donna più fortunata al mondo”, la dichiarazione d’amore di Baby K scioglie i cuori – FOTO

Baby K non si contiene e usa i social per fare una vera dichiarazione d’amore che ha lasciato il pubblico a bocca aperta

Continua inarrestabile il momento d’oro che Baby K, pseudonimo di Claudia Judith Nahum, sta vivendo sia in ambito professionale che nella vita privata. Da diverso tempo infatti la cantante italiana sta portando a casa premi e riconoscimenti da far invidia ad artisti ben più navigati.

Baby K infatti, grazie al singolo “Roma-Bangkok” cantato al fianco di Giusy Ferreri, è uno dei pochi artisti del Bel Paese a poter vantare non solo un disco di diamante ma anche la Vevo Certified. Tale riconoscimento viene assegnato quando un video su YouTube raggiunge le oltre 100 milioni di visualizzazioni.

Un obiettivo raggiunto in bel altre due occasioni grazie ai singoli “Voglio ballare con te” e “Da zero a cento“. Un momento professionale davvero invidiabile a cui si accompagna una vita privata altrettanto esaltante.

La dichiarazione d’amore di Baby K

Da diverso tempo la cantante sta vivendo un’intensa storia d’amore con il musicista romano Edoardo Dionea Cicconi.

Travolta dalla grande passione che la lega al fidanzato, Baby K ha deciso di usare il suo profilo Instagram per dichiarargli la profondità del suo sentimento e per fargli gli auguri di buon compleanno.

La cantante ha voluto condividere con i suoi numerosi follower una serie di scatti in cui si mostra felice ed innamorata al fianco del suo compagno. Immagini che per la gioia sincera che emanano non hanno di certo lasciato indifferenti chi la segue con ammirazione.

Nelle foto la coppia appare abbracciata e intenta a scambiarsi teneri baci in diverse location che sono state testimoni dei loro momenti più felici.

A lasciare a bocca aperta i fan, fra cui anche personaggi noti come Sandra Milo, sono state però le parole con cui Baby K ha accompagnato le immagini.

Nella didascalia infatti l’artista nata a Singapore non ha esitato a definirsi “la donna più fortunata del mondo”.