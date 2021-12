Icardi torna in Serie A, Wanda Nara ha deciso

Mauro Icardi verso il ritorno in Serie A, arriva la notizia bomba: la mossa di Wanda Nara che spiazza tutti

La vita privata di Mauro Icardi è tornata al sereno, dopo il rischio di separarsi da Wanda Nara. I due, dopo il tradimento dell’attaccante, hanno chiarito e hanno ripreso la loro consueta vita familiare. L’ex bomber dell’Inter, da quel punto di vista, può certamente sorridere.

Un po’ meno, invece, per quanto accade in campo al Psg. Con tutta la concorrenza che c’è in attacco, sotto la Torre Eiffel, è dura trovare spazio. Chiuso da Messi, Mbappe e Neymar, l’attaccante argentino, che pure aveva iniziato la stagione con due reti in due presenze da titolare, in contumacia dei ‘titolari’, è stato poi decisamente poco utilizzato da Pochettino.

Si fa largo in lui dunque la volontà di cambiare aria, i due anni e mezzo al Psg non gli hanno portato molte soddisfazioni. A una prima stagione tutto sommato positiva, ha fatto seguito una seconda annata segnata dagli infortuni. E ora, uno status di panchinaro che gli sta stretto. Ecco perché il suo nome è caldissimo in chiave di mercato e Wanda, che rappresenta anche i suoi interessi come agente, si starebbe muovendo concretamente.

Icardi, addio al Psg e ritorno in Serie A a gennaio? Wanda Nara in azione, c’è l’incontro di mercato

Secondo ‘Foot Mercato’, in Francia, Wanda Nara avrebbe incontrato la scorsa settimana Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Non è un mistero che Icardi sia sempre piaciuto molto ai bianconeri, ancor di più adesso che serve un attaccante di spessore a gennaio.

Il giocatore avrebbe già dato il suo gradimento al ritorno in Serie A e la Juventus sarebbe interessata ad un acquisto in prestito. Vista la difficoltà di arrivare ad altri nomi, Icardi rappresenterebbe un ottimo innesto per Allegri.

Da capire adesso cosa vorrà fare il Psg. Il club francese, di recente, avrebbe fatto sapere di valutare solo una cessione a titolo definitivo e per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Diplomazie al lavoro per abbassare le pretese.

