Katerina Raniakova è l’ex moglie di Alex Belli, e ha parlato proprio di lui in un’intervista rivelando un dettaglio privato

Alex Belli è il concorrente più discusso del “Grande Fratello Vip”, insieme a Soleil Stasi. I due hanno iniziato ad avvicinarsi in maniera molto intima, scatenando la furia della moglie di Belli, Delia Duran che è entrata più volte nella casa del “GF Vip” per chiedere al marito di allontanarsi dalle Stasi. Alla fine nulla è servito per separare i due che sembrano innamorati. A parlare ora però è l’ex moglie di Belli, Katerina Raniakova che rivela retroscena terribili sul suo matrimonio.

Katerina Raniakova smaschera Alex Belli

La Raniakova ha rivelato alcuni dettagli sul matrimonio con Alex Belli. La modella ha dichiarato che Alex è di indole infedele, ama solamente se stesso. Inoltre ha una propensione a scegliere donne straniere. Perché a suo dire fa parte di una sua manipolazione del far credere alla donna che lui sia l’unica famiglia che ha proprio perché è in un paese diverso da quello originario.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Cecilia Rodriguez nasconde gli occhi ma tutto il resto è in bella mostra: “Che gnocca” – FOTO

La modella ha anche raccontato dettagli sul matrimonio con Belli, di tutti i tradimenti che ha scoperto e che lui ha confessato. Ha raccontato di averlo scoperto anche prima del matrimonio che si scambiava foto intime con una donna. Poi però ha deciso lo stesso di sposarlo e dopo le cose non sono migliorate. Dopo poco ha infatti scoperto che si frequentava con un’altra donna.

Era una collega, sposata anche lei. Faceva chiamate di nascosto e allora Katerina spiega di aver scritto una mail al marito di questa donna e Alex è impazzito dalla rabbia. Ma non è finita qua, perché dopo una settimana Alex ha iniziato a frequentare un’altra donna ancora. Usciva tardi la sera con scuse del tipo: “Devo comprare le pile” e stava via per ore. Una volta quindi la modella lo ha seguito cogliendolo in fragrante tra le braccia di un’altra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Can Yaman e Demet Ozdemir erano più che amici: tutta la verità sul rapporto tra i due

Katerina racconta di aver litigato con lui per strada e anche a casa e che lui le ha detto parole orribili che nemmeno si sente di replicare. Lui poi ha fatto una lista di donne con cui l’aveva tradita, giustificandosi dicendo che lui è fatto così. Stesse parole che sentiamo al “Grande Fratello Vip” ogni volta che parla del suo rapporto con Soleil. La Raniakova ha aggiunto che poi dopo aver chiesto il divorzio lui si è gettato per terra a piangere.

Successivamente è accaduto un fatto grave, è morto il nonno della modella e Belli non l’ha nemmeno accompagnata in Slovacchia, è andata da sola e lì si è resa conto che è sempre stata da sola e ha chiesto definitivamente la separazione. Le parole di Katerina sono strazianti, e ora passa il testimone a Delia che sta forse vivendo quello che ha vissuto lei troppe volte. La Raniakova si è sbilanciata anche sul rapporto tra Belli e Soleil sostenendo che lui la ama, come ama tutte.