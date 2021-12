Cecilia Rodriguez nasconde gli occhi ma tutto il resto è in bella mostra: “Che gnocca” – FOTO

Cecilia Rodriguez ha davvero deciso di non fare più sconti a nessuno aggiungendo sempre maggiore sensualità in ogni immagine che regala

Per far perdere la testa di una persona ci sono alcuni trucchetti che però non sono purtroppo alla portata di tutti. Non è certo questo il caso di Cecilia Rodriguez che in quanto a fascino e magnetismo sembra davvero conoscerne una più del diavolo.

La sua vita, fin dall’approdo in Italia sulla scia del successo della sorella Belen, è stata sempre sotto i riflettori dei giornali di gossip e del pubblico. Addirittura recentemente si è dovuta “giustificare” dopo aver perso qualche chilo.

Gli occhi dei più curiosi infatti erano arrivati ad ipotizzare un problema di salute. Per fortuna la bella Cecilia ha avuto l’opportunità di smentire tale ipotesi e di rassicurare quanti la seguono sui social con puro affetto.

La Rodriguez ha infatti voluto precisare che ogni anno, dopo l’estate perde sempre qualche chilo ma che sta bene e si dedica alla buona cucina.

La foto di Cecilia Rodriguez che ha fatto impazzire il web

Cecilia Rodriguez, dopo qualche giorno lontana dai social, sembra essere tornata a mostrarsi al suo pubblico più bella e intrigante che mai.

In questi giorni l’argentina si trova in un famoso hotel di Ginevra dove si sta godendo momenti di relax in una meravigliosa spa.

Nello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram Cecilia si mostra appunto tutto il suo splendore proprio accanto ad un candido lettino per il massaggio.

Per questa foto si è lasciata ritrarre in intimo nero mentre, appoggiandosi al muro, riesce a coprire i suoi meravigliosi occhi con una mano.

L’immagine che Cecilia Rodriguez ha voluto regalare ai suoi circa 4 milioni e mezzo di follower è una vera e propria ode alla bellezza.

Fra i fan infatti si sono sprecati i commenti anche più coloriti come un ammiratore che ha di cuore e candidamente sentenziato: “Che gnocca“.

Cecilia nella foto nasconde con sensualità i suoi occhi lasciando quelli dei suoi fan letteralmente fuori dalle orbite