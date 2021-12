Si sono tenuti questa mattina presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, i funerali di Lina Wertmuller. Amici e familiari si sono riuniti per dare l’ultimo saluto alla regista 93enne

La regista è venuta a mancare due giorni fa, all’età di 93 anni, lasciando un grande vuoto tra i suoi affetti e i suoi fans che la apprezzavano per i grandi lavori artistici da lei compiuti. I funerali si sono tenuti questa mattina a Roma, all’interno della Chiesa degli Artisti prezzo Piazza del Popolo. Immancabile la presenza della figlia adottiva della donna, Maria Zulima Job. In lacrime e sostenuta dall’affetto dei suoi familiari, Maria ha atteso l’arrivo del feretro insieme ad una folla di persone pronte a rendere omaggio e salutare per l’ultima volta la grande artista.

L’addio a Lina Wertmuller tra lacrime e ricordi

Tanti gli amici e i colleghi presenti in questo triste giorno. Note personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Giancarlo Giannini, Giuliana De Sio, Domenico De Masi, Caterina D’Amico, Yari Gugliucci, Marina Cicogna, Cinzia Th Torrini, Elisabetta Villaggio. Nelle transenne che circondavano la piazza, una folla di gente a salutare per l’ultima volta la grande Lina.

“Oggi la ricordiamo, facciamolo senza nessuna retorica. Ieri abbiamo anche cantato alla camera ardente. Siamo sereni. Lina se n’è andata bene senza soffrire, ha vissuto libera come ha voluto. Dobbiamo festeggiarla.” Queste le parole commosse di Giuliana De Sio che ha voluto esprimere il suo particolare ricordo di Lina. Forti sono state anche le parole pronunciate da Don Walter, amico della Wertmuller, durante la cerimonia funebre: “ha raccontato umili e oppressi mettendosi sempre dalla loro parte, con intelligenza e ironia, ‘cantando per chi non aveva fortuna’. La sua straordinarietà era nel raccontare l’ordinarietà della gente comune.”

Una perdita enorme non solo per i familiari e tutti i suoi cari ma anche per tutta l’Italia che ha perduto una donna straordinaria e una registra di enorme talento.