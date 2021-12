Per l’attrice Claudia Gerini è stata una giornata difficile quella di ieri, ha dovuto assistere alla scomparsa di due persone care

L’attrice Claudia Gerini nel corso della giornata di ieri ha perso due persone a cui era molto legata. Due persone per lei importanti a livello affettivo che l’hanno lasciata nello stesso momento. Inutile dire che la Gerini sta attraversando un momento di grande dolore e sconforto. Sui social ha voluto ricordare entrambe con parole dolci ed emozionanti.

Claudia Gerini due lutti in un giorno, è distrutta

La Gerini ha annunciato la morte di due persone a lei care, si tratta della nonna Emilia e della regista Lina Wertmuller. Della nonna la Gerini ha scritto:”Nonna Emilia. Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi. Fà buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri”.

Un messaggio commovente e dolce, che lascia un vuoto dentro e l’amaro in bocca. I nonno sono pezzi importanti della vita e lasciarli andare non è mai facile. L’attrice poi ha voluto anche ricordare con bellissime parole di stima, la regista romana scomparsa a 93 anni, Lina Wertmuller.

A lei ha scritto:“Grazie per ciò che sei stata, per ciò che mi hai insegnato, per le storie che ci hai raccontato, per come hai fatto il tuo cinema, che ha appassionato il mondo intero, grazie per la strada che hai tracciato, e anche per la tua intelligenza e la tua ironia e per la tua visione del mondo, grazie”.

Parole anche queste toccanti, che fanno comprendere come anche sul lavoro si possono instaurare legami profondi che portano con sè tanto.

La Gerini ha un cuore immenso e in questi giorni lo ha dedicato a queste due persone, due donne importanti che hanno significato tanto nella sua vita e che meritavano un tributo unico. Queste due meravigliose continueranno però a vivere nei ricordi della Gerini che le porterà per sempre nel suo cuore.