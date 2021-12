Ufficiale la penalità in campionato: così cambia la classifica

Clamorosa decisione della Commissione Disciplinare nel sanzionare in maniera importante uno dei club più storici a livello mondiale.

Le partite importanti non si giocano soltanto sul manto erboso tra i 22 protagonisti, pronti a darsi battaglia per la gloria. Le gare più sentite dal tifo europeo e internazionale sono senz’altro i derby.

L’onor di patria e/o di appartenenza ad una città od un contesto sociale spesso vanno al di là dei giudizi sulla qualità delle rose nel mondo del Calcio. In Italia, ad esempio non conta la posizione di classifica quando si affrontano le due squadre genovesi per la conquista della “Lanterna”. Per non parlare dell’infuocato derby della Capitale tra Roma e Lazio, sentitissimo dal tifo locale.

Spesso questi accesi teatri diventano facile preda di teppisti e atti delinquenziali dai quali ne derivano condanne per ‘daspo’, per lunghi anni e non solo.

Ciò che è accaduto qualche settimana fa rappresenta una brutta pagina di storia del calcio. Alla fine dei ‘giochi’ in tribunale, la Commissione Disciplinare ha comminato un’importante penalità in classifica ai danni di uno dei club più blasonati a livello nazionale e europeo

Club condannato alla penalizzazione in classifica: ecco la nuova classifica

In Italia c’eravamo abituati alle diverse penalità che la Commissione Disciplinare comminava alle varie compagini di Serie A.

La Juventus è un esempio lampante in tal senso; una società che si porta dietro diversi strascichi per il modello ‘Calciopoli’ che ha gettato fumo negli occhi dei tifosi e gli appassionati di questo sport.

Tuttavia la società del patron Agnelli è ripiombata nell’occhio del ciclone, stavolta per la falsificazione dei documenti contabili e amministrativi, riguardanti le plusvalenze dei tesserati degli ultimi anni.

In attesa di approfondimenti sul nuovo ‘giallo’ scoppiato alla Continassa, la Commissione Disciplinare ha sanzionato per atti illeciti e violenza negli stadi uno dei club più prestigiosi del panorama europeo.

Si tratta del Lione per i ‘fatti’ risalenti al Groupama Stadium contro il Marsiglia, qualche settimana fa. In quella circostanza qualche tifoso locale perse la testa, lanciando una bottiglina di vetro in campo. La sorte volle che a diventare vittima di quel terribile lancio di un oggetto pericoloso doveva essere proprio il capitano della squadra di Jorge Sampaoli, ovvero Payet.

Il tesserato del Marsiglia si accasciò a terra addolorato per l’urto subito. Poteva andare peggio per lui, ma ciò non toglie che gli organi supremi che curano gli interessi attitudinali del tifo sugli spalti non potevano non intervenire e sanzionare la società locale.

Dopo un lungo dibattito tra gli uffici dei tribunali, la CD in via del tutto ufficiale ha deciso di punire gli atti vandalici e penalizzare il Lione di un punto in classifica (Ligue 1) rispetto a quelli maturati finora.

Cambia dunque la classifica per i ‘Lions’ che scivolano in dodicesima posizione a pari punti con il Nantes.