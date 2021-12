“Amici”: Sabrina Ferilli insultata davanti a tutti, “Sei una cafoncella”

Ieri è andata in onda la puntata di “Amici” su canale 5, come ospite e giudice c’era Sabrina Ferilli che ha subito insulti in studio

Come ogni Domenica alle 14:30 è iniziata ieri un’altra puntata di “Amici” di Maria De Filippi. Ad ogni puntata ci sono sempre diversi giudici chiamati a giudicare dall’esterno, i ragazzi. Questa volta è toccato a Sabrina Ferilli, l’attrice però al suo arrivo si è trovata davanti ad una situazione che mai avrebbe immaginato. Una persona arrivata da un’altro programma è entrata e l’ha insultata.

Sabrina Ferilli presa di mira, in studio è il caos

La Ferilli ha gentilmente accettato l’invito dell’ormai cara amica Maria De Filippi, a giudicare i ragazzi di “Amici” nelle loro performance di ieri. Al suo arrivo però ha ritrovato un vecchio nemico che non ha esitato a farla innervosire.

Si tratta di Giovannino, il personaggio scelto dalla De Filippi per tormentare la Ferilli a “Tu si que vales”. Tuttavia il programma con la Ferilli è finito, pertanto la De Filippi ha voluto portare il suo acerrimo nemico anche ad “Amici” per un saluto.

L’attrice era alquanto sconvolta e innervosita dalla sua presenza, il motivo è che ogni volta Giovannino la prende in giro e lancia dei botti in studio facendo spaventare tutti. E questa volta non è stato da meno.

Appena entrato ha cominciato a dire:”Ucci ucci sento odor di Ferillucci”. Successivamente si è rivolto alla Ferilli dicendo:”Tu sei ospite? E non ha portato un regalino? No. È proprio una cafoncella”. La Ferilli non ha risposto direttamente ma le sue espressioni la dicevano lunga.

La sua agitazione era innegabile, ha infatti ammesso che Giovannino rischiava di farla cadere perché la agitava. La preoccupazione per i famosi botti era tanta, e tutti quelli in studio non sapevo se li avrebbe tirati fuori o meno.

Il siparietto è continuato per un bel pò, con tanto di Giovannino che ha stuzzicato anche la maestra Alessandra Celentano chiedendole:”È lei che ha la fissa per il piedino? Come ce l’ho il collino del piedino?”.

E la Celentano ha risposto:”È bellissimo”. La presenza di Giovannino si alternava poi a momenti di serietà nella gara dei ragazzi. E finalmente ad un certo punto dopo l’esibizione di Giovannino nei panni di ballerino, sono arrivati i botti. Talmente inaspettati che Maria De Filippi è quasi caduta a terra. Insomma una puntata scoppiettante si può dire e molto divertente.

