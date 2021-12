“Striscia la Notizia” contro uno dei massimi giornalisti italiani: “Ma come si è conciato?” Scatta la critica

Il giornale satirico ancora una volta ha scelto di scoraggiare il cattivo gusto estetico e stavolta dentro le sue maglie è caduto un noto inviato italiano.

Che il giornale satirico di Antonio Ricci sia sempre pronto a punzecchiare vip e non solo con la sua estrosa sagacia e voglia di mettere l’accento su quello che non va è un dato di fatto.

Non solo inchieste scottanti e tapiri d’oro a “Striscia la Notizia” ma anche rubriche di stile che vogliono smascherare il cattivo gusto e indicare la retta via per non riproporre lo stesso scivolone in fatto estetico.

Ieri nella rubrica “Moda caustica”, è stato punzecchiato il gusto eccentrico di un noto giornalista italiano impegnato da anni in terra inglese per seguire le vicende dei Reali di cui è grandissimo estimatore. Vediamo di chi si tratta e cosa gli è stato contestato…

Antonio Caprarica bocciato da “Striscia”: ha osato troppo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Caprarica Fan Page (@antoniocapraricafanpage)

Il grandissimo giornalista Antonio Caprarica classe 1951, autore di alcuni dei maggiori best seller proprio su Reali inglesi, nonché storico corrispondente Rai proprio in Inghilterra, qualche giorno fa è stato ospite nel programma “Zona Bianca”, su Rete 4.

La concentrazione però non è stata posta su quanto da lui riferito sulla questione Harry e Meghan, piuttosto invece sul suo look “eccentrico”.

Nell rubrica di “Striscia” è stato infatti detto che il suo outfit bizzarro ha di gran lunga superato quello di Lady Gaga e Ornella Vanoni in diretta a “Che tempo che fa” qualche settimana fa.

“Ma come si è conciato?“, ha infatti esclamato Sergio Friscia alla vista del look. Caprarica infatti ha scelto una giacca di velluto verde con abbinato un papillon floreale rosa shocking.

“Sembra quello usato a Carnevale. Chi glielo ha proposto doveva essere in vena di scherzi e Caprarica ci è cascato. Per indossare un farfallino così bisogna essere un po’…schizzati!“. Del resto però si sa, il giornalista in questi anni si è anche molto adeguato alla moda inglese e ai colori sgargianti indossati dall’amata Regina Elisabetta.

