Star, la dura vita prima di diventare miliardarie. Gli scheletri nell’armadio di…

Cosa facevano le star prima di diventare famose? La dura vita di chi non ha sempre avuto la vita facile. Alcuni scheletri nell’armadio fanno riflettere…

Vi siete mai chiesti cosa facessero le star prima di diventare milionarie? Alcune storie fanno davvero riflettere, altre sono più felici delle altre. Ad ogni modo la curiosità è davvero tanta per cui bando alle ciance e spettegoliamo su quello che furono.

George Clooney, attore bello ed impossibile, colui che tutte le donne vogliono e che oggi ha accumulato un patrimonio miliardario. Prima di diventare una star lavorava come commesso in un negozio di scarpe, ha svolto mansioni come scaffalista e come assicuratore. Oggi ha uno stipendio di 239 milioni di dollari all’anno.

Madonna, celebre cantante pop che ha esordito negli anni ’80. Prima di essere una star internazionale ha lavorato come Dunkin’ Donuts a Times Square (catena internazionale dedita alla vendita di ciambelle e caffè). Oggi Madonna guadagna 550 milioni di dollari all’anno.

Johnny Depp, il famigerato Pirata dei Carabidi, prima di esordire al cinema ha lavorato come telemarketer, dopo il grande esordio il suo stipendio è arrivato a toccare i 46 milioni di dollari in un anno.

Jennifer Aniston, l’attrice ha lavorato come fattorina di biciclette fin da quando aveva 19 anni, dopo l’esordio il conto in banca ha visto cifre come 31 milioni di dollari.

Jim Carrey, ha lavorato come custode per tirare avanti e mantenere moglie e figli. Oggi vive in una casa da 20 milioni di dollari.

Tom Cruise, attore passionale, romantico e bellissimo. Prima del grande passo verso il successo ha lavorato come fattorino in un hotel, successivamente voleva farsi prete ma qualcosa lo ha fermato. Oggi guadagna 43 milioni di dollari all’anno.

Julia Roberts, attrice amata dal mondo intero, prima di essere famosa lavorava come gelataia. Oggi ha uno stipendio di 16 milioni di dollari l’anno.

Hugh Jackman, insegnava educazione fisica in Australia, oggi guadagna 18 milioni di dollari l’anno.

Nicole Kidman, ha iniziato a lavorare come massaggiatrice, ha scelto di svolgere questa mansione per aiutare sua madre che soffriva di dolori muscolari. Oggi è una della attrici più pagate di Hollywood.

